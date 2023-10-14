提振A股 傳陸擬設平準基金

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2023年以來上證綜合指數表現低迷

儘管大陸政府近期祭出利多政策拉抬A股，但市場低迷如故，13日再傳官方可能祭出「國家隊」方案救市。消息稱，大陸擬設立「平準基金（stablization fund）」提振A股，據傳初步方案已上報，基金規模上看人民幣（下同）數千億元，市場期盼此舉有助提振投資人信心。

上證指數13日終止二連漲，且再度失守3,100點，全日收盤下跌19點，收報3,088點，跌幅為0.64％，低於2023年開年首日收盤的3,116.5點。總結本周，滬指累計跌0.72％。深成指13日收報10,068點，全日跌100點，跌幅為0.99％。

綜合外媒13日引述消息人士報導指出，大陸正積極研議救市措施，過去數月與市場參與者經過至少兩輪討論後，大陸證監會等金融監管機構最近向領導層上報設立「平準基金」初步方案，基金規模涉及數千億元，但細節未有最終定案，因此仍存在變數。

大陸「國家隊」出動早有訊號，中央匯金公司11日才大動作增持大陸四大國有銀行：農業銀行、工商銀行、建設銀行、中國銀行A股股份，金額合計約4.77億元，並預告未來六個月將以自身名義繼續在二級市場增持。

值得注意的是，本次操作類似於2015年A股暴跌時，大陸政府以「國家隊」入場買入股票，經由中證金融公司從中國人民銀行、商業銀行等籌集多達3兆元資金，用於直接入市買入股票，同時也向券商提供流動性。

中國證券報報導，值得期待會有更多增量資金入市，當前A股市場低迷階段更需要長期資金，發揮定海神針的功效，預期中央匯金公司增持陸銀A股，有助於激勵更多投資者入市。

經濟通通訊社報導，大陸政府在7月份中央政治局會議定調後，8月起先後推出調降交易手續費和印花稅等一系列措施，試圖刺激A股市場，但效果甚微，外資顯著流出且指數持續下跌。

9月亦曾傳出，大陸監管部門為繼續開放與活躍資本市場，考慮調整現有境外投資者規定，提高境外投資者對部分行業A股上市公司持股比例上限的政策建議。