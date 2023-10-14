兩岸進出口總值衰退 海關總署：適時祭新措施

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當前大陸對台發起貿易壁壘調查，加上兩岸外貿進出口總值持續衰退，外界關注兩岸經貿前景。大陸海關總署統計分析司司長呂大良13日表示，密切關注有關貿易走勢與政策措施的落實情況，適時推出新的政策措施。

據大陸海關總署官網數據，以美元計，兩岸進出口全年累計總額年增率從去年11月開始由正轉負，當月大陸從台灣進口全年累計年增率已進入負值，出口至台灣年增率則於今年1月進入負值。

綜合陸媒報導，大陸國新辦13日舉行2023年前三季進出口情況記者會，針對兩岸進出口額有持續衰退跡象，同時大陸針對台灣進行貿易壁壘調查，海關總署將如何繼續推動兩岸經貿正常化發展時，呂大良做出上述表示。

呂大良指出，今年前三季，兩岸貿易總值為人民幣（下同）1.36兆元，年減14.6％。其中，大陸對台灣地區出口3,518億元，較去年同期下降15％；自台灣進口1.01兆元，較去年同期下降14.5％。

若以美元計，今年前三季，兩岸累計進出口總額1,950.59億美元，年減20.1％。其中，大陸對台出口503.55億美元，年減20.5％，從台灣進口1,447.03億美元，年減20％。

呂大良表示，今年以來，大陸海關在促進兩岸貿易便利化、優化口岸營商環境等方面推出了一系列創新措施，取得了積極成效，海關總署將密切關注有關貿易走勢和政策措施的落實狀況，適時推出新的政策措施，持續協助外貿穩定發展。

值得注意的是，大陸商務部8月份針對對台貿易壁壘調查公布初步結果時，指控我方違反WTO有關規則，表示將研究中止或部分中止ECFA。

數據顯示，ECFA貨貿早收清單執行十多年來，出口到大陸金額約在180億美元至250億美元。去年為205億美元，占台灣對大陸出口比重17％，占台灣去年全年出口4,794億美元的4.3％。