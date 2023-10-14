滴滴計劃明年在港上市

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大陸叫車平台龍頭滴滴出行歷經監管和美股退市風波，如今捲土重來，傳出計劃2024年登陸港交所，但最新集資金額目標未知。滴滴自美股退市後仍維持場外交易，公司最新估值約160億美元，較2021年最高市值874億美元縮水8成。

鳳凰網科技引述消息人士13日透露，滴滴出行已開始回購員工股票。近期向員工通知，允許根據員工持股計畫將股票售回給公司。前員工指出，滴滴股票的180天禁售期此前被延長，部分員工在2022年初的短暫窗口期間出售股票期權。

CNMO報導，滴滴單一最大股東為軟銀集團，估計向滴滴投資約110億美元，目前持有20％滴滴股份，價值約32億美元。

滴滴曾於2021年6月登陸美股上市，市值上看860億美元，前景看好。然而，大陸網信辦於同年7月9日以「嚴重違法違規收集使用個人信息」為由，將滴滴旗下多款App強制下架，逼使滴滴在2022年6月從紐交所黯然退市，當時市值連番重挫下僅剩111.16億美元。

滴滴下架後，多家公司推出網約車服務，目前滴滴在大陸網約車市占率依然有約70％，但較高峰約90％占有率明顯回落。經過一年多全面整改後，滴滴於2023年1月在官方微博上表示，即日起恢復「滴滴出行」的新用戶註冊，後續公司將採取有效措施，切實保障平台設施安全和大數據安全，維護國家網路安全。

另一方面，大陸互聯網巨頭阿里巴巴此前宣布，將分拆旗下智慧物流公司菜鳥於港股獨立上市，菜鳥可能成為阿里旗下首家率先IPO的公司。大陸證監會13日晚間傳出，已於近日接收菜鳥在香港上市的申請材料。