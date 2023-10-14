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美國12日公布9月份消費物價指數（CPI），通膨年增3.7％，和8月的增幅相同，通膨回落的速度較預期慢。剔除波幅較大的能源及食品價格後，核心通膨年增4.1％，增幅較8月的4.3％為低，符合市場預期，是2021年9月以來最低的水平。能源價格9月年跌0.5％，回落速度較8月份的跌3.6％放緩，但按月計增長1.5％。

另外，聯準會（Fed）在11日也公布9月議息會議的紀錄。如點陣圖所顯示，官員對今年是否繼續升息仍未有共識，他們也正研究應將利率維持在現水平多久。事實上，近月的焦點已由「還要升多少次息」轉成「高息要維持多久」。紀錄也提到，大部分官員都認為油價強勢，可能減慢通膨回落的速度，令通膨問題更頑固。

在以色列及哈馬斯7日爆發戰事後，布蘭特原油由每桶84美元左右，升至每桶88美元，急漲約5％，不過筆者在執筆時，油價已回落至每桶約85美元，戰事對油價的短期影響似乎不大。另一避險資產黃金同樣在戰事爆發後上漲約1.6％，之後維持強勢，同期，長年期債息回落，我們相信這對金價持續偏強的影響更大。

目前來看，戰事仍屬區域性，對全球市場的衝擊未有太大短期影響。中長線方面，戰事仍有機會影響沙烏地阿拉伯和以色列兩國關係恢復正常，中東局勢的變化令伊朗原油供應存在更大的不確定性，油價有更大的上升風險。

稍早前在本欄提到，能源通膨只直接影響整體通膨，並不在聯準會關注的核心通膨之中，但油價上漲仍有可能推升生產成本，從而令物價上升，令聯準會更難達標。

若油價上漲，油股或可受惠。除了油股及能源基金之外，部分拉美基金的主要持股和能源相關，加上巴西及智利已率先進入降息週期以支撐經濟，拉美基金或有機會受惠於能源價格上升。但新興市場風險較高，投資者必須控制持股，分批入市較為可取。

至於中港方面，中國統計局13日公布9月份的中國消費價格指數（CPI），整體CPI於9月再次回落至0％，8月份為0.1％，最新數字低於市場預期的0.2％；其月增幅為0.2％低於市場預期的0.3％。

但事實上，中國的核心通膨已連續第三個月取得年漲幅維持於0.8％，並未有如整體通膨一般受壓，其原因或可從食品及能源價格變化中得知。

先由食品價格變化開始說起，根據統計局公布的數據中可見，其中早前已提出具高基數效應的豬肉價格，按月微漲0.2％，但事實上年跌幅較8月時進一步下跌4.1個百分點至跌22％，對於整體CPI的影響擴展至下降0.37個百分點，即我們在過去文章中指出的基數效應所致。

假設豬價維持於現水平，此高基數效應料將會於10月份持續擴大，但將會於11月開始豬價高基數效應逐漸消退。能源方面，基數問題繼續消退對於9月份的通膨影響不大。但目前依然建議繼續留意核心CPI的變化。

本次核心CPI值得留意的是「衣著」和「生活用品及服務」等分類有漲價跡象，或顯示中國境內的消費需求處於修復的初期。

而另一數據，工業生產者出廠價格指數（PPI）月漲幅表現繼續擴大0.2個百分點至0.4％，為連續兩個月取得月增正成長，帶動PPI年減收窄至2.5％，PPI指數按月持續正成長或可為CPI提供一定支撐。