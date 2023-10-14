中信、玉山銀9月刷卡額 創高

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前五大刷卡行今年前九月簽帳金額成長情況

暑假國人報復性出遊與購物效益，反映在國銀9月的刷卡金額上。中信銀、玉山銀分別刷出542億元、412億元的史上同期新高，國泰世華與北富銀因海外旅遊和消費刷卡量大幅成長，前三季刷卡金額較去年成長2～3成，總計五大刷卡銀9月單月刷了2,197億元，預期整體國銀9月可望刷贏去年同期的2,821億元。

信用卡龍頭中信銀9月刷出542億、年增18％，單月刷卡金額創下歷年同期新高，主力產品LINE pay、中油、和泰、飛行旅遊及各百貨聯名卡皆顯著成長，累計今年前九個月刷卡金額達5,518億元，年成長率達31％。

前三季刷卡金額超過3成還有北富銀，雖9月刷卡額因假期影響清算日未明顯突出，但北富銀統計前九個月刷卡量達3,328億元，較去年同期成長31％，除好市多卡新發卡帶入簽帳成長外，因聚焦經營旅遊經營，帶動餐飲及交通類刷卡量同步增加，旅遊交通餐飲較去年同期成長達130％。

玉山銀9月刷卡金額為412億元，較去年同期成長8％，並創下該行歷年新高，累計今年前九月簽帳金額為4,146億元，較去年同期成長15％。玉山銀表示，今年刷卡消費仍是以旅遊支出與國外消費為主，除今年發行星宇航空聯名卡及熊本熊卡兩張新卡，與航空公司合作刷卡活動亦為旅遊及國外刷卡消費挹注成長動能。

國泰世華銀前三季也因CUBE卡的有感回饋，持續促動卡友刷卡消費，帶動旅遊、海外消費、餐飲、百貨及電商等通路簽帳成長，累計今年總簽帳金額近5,200億元，年成長近25％，不過，9月總簽帳金額逾450億元，較去年同期減少6％，主因為Costco卡停卡及9月保險入帳日認列的關係。台新銀行雖9月僅刷出355億元，但累計今年前九月刷卡金額3,371億元，年成長率達近20％，主要成長項目也在旅遊、餐飲及購物方面。

以今年前三季的刷卡簽帳金額來看，中信銀以5,518億元居冠，其次為國泰世華、玉山銀，台新與北富銀則以不到50億元的差距，分居第四與第五名。銀行業者表示，由於9月起的蘋果新手機購機潮以及連假和電商網購旺季陸續開跑，陸續於10月入帳，預期10月的刷卡額將續攀新高。