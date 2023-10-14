24檔勝大盤3倍 台股基金 今年平均報酬逾4成

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近年來台股基金表現

相較大盤加權指數持續震盪修正，台股主動型基金今年以來績效搶眼，近期持續上漲，開年以來，135檔基金平均報酬率超過4成，24檔台股基金報酬率逾6成，勝過大盤指數3倍，截至10月12日止，台股基金績效居冠的報酬率達104％。由於投信法人不看淡選前台股表現，預期台股基金今年可交出近年最佳的一張成績單。

今年以來，雖台股人氣及資金明顯往被動式高股息ETF靠攏，但以績效來看，主動式台股基金平均報酬是被動式台股ETF基金的2倍多，其中日盛、野村與統一投信旗下的台股基金，表現更顯出色。

今年來績效前四名的台股基金平均報酬9成以上，日盛新台商基金高達104％居冠，野村、統一投信旗下台股基金也有7至8成的報酬率。分析原因，主要與基金經理人掌握強勢股、靈活換股有關，如近期飆漲超過2倍的定穎投控，是日盛與統一旗下台股基金的主要持股，近期台股修正下，相關基金淨值仍持續上漲，推升績效逆勢走強。

檢視近年來台股基金表現，可見「追漲」較「抗跌」更具效益。近年來整體台股基金平均報酬以2021年的42.45％表現最佳，當年度台股加權指數僅上漲23.66％；另外在2019、2020年平均表現也都勝過大盤，不過，去年在大盤下跌22％之際，平均報酬跌了近3成就不如大盤。

今年以來至12日止，整體台股基金平均報酬率達43.99％，在近幾年內表現相對突出，近期台股出現修正，但統計過去20年第四季上漲機率高達74％，加上選前台股表現頗受期待，因此投信法人本季逢低布局的力道不容小覷，全年基金報酬率可望創下近幾年來最佳的紀錄。