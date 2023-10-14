兆豐銀 捐警察醫療及照護基金150萬

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兆豐銀行為感謝所有警察同仁辛勤付出，特別捐贈「公益信託警察醫療及照護基金」150萬元給中華民國警察之友總會，兆豐銀行董事長雷仲達13日親赴警政署出席捐贈儀式，警政署長黃明昭及中華民國警察之友總會秘書長陳卿南代表受贈。

雷仲達表示，警察是台灣社會的守護者，為了保障民眾安全，穩定社會秩序，每天身處高風險、高壓力的工作環境，且需要24小時輪值勤務，相當辛苦。兆豐銀行此次捐贈「公益信託警察醫療及照護基金」150萬元，盼盡棉薄之力，讓所有警員值勤更無後顧之憂，繼續打擊犯罪，守護台灣治安。

同時，雷仲達強調，透過此次善舉盼能拋磚引玉，激勵更多企業加入捐助「公益信託警察醫療及照護基金」的行列，提供警察同仁更好的醫療保健和照護，確保所有員警能安全地執行所有勤務。

「公益信託警察醫療及照護基金」是由中華民國警察之友總會發起成立，目的是補強員警執行勤務時，遭受暴力或意外危害導致半失能、全失能及殉職的照護。

兆豐銀行致力公益，一直以來攜手兆豐銀行文教基金會以金融教育推廣、藝文環保倡議、運動風氣推動及弱勢關懷扶助為四大公益投入主軸，秉持著企業公民責任，致力於各項公益活動。包括自2019年起連續四年獲頒教育部體育署「體育推手獎」殊榮，今年再榮獲「臺灣保險卓越獎」的「公益關懷專案企畫卓越獎」銀質獎，並於2022年、2023年皆「保險信望愛獎」「最佳社會責任獎」優選獎，今年更獲「最佳保險專業獎」優選獎。

兆豐銀行善盡社會責任，推動公益不遺餘力，除了支持藝文、體育及志工活動，未來將持續發揮企業正向影響，引領永續發展。