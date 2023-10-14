公股銀海外分行放款 今年拚增1成

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公股銀外幣放款持續成長，主因海外分行的成長力道強勁，今年衝刺成長目標為1成。

第一銀行統計，今年前七月海外分行放款均額達98億美元，較去年同期成長5％，其中，歐元、港幣、及美元放款皆呈二位數成長。華南銀行截至7月的統計顯示，OBU及海外分行放款營運量較2022年同期成長約9％，預估全年可較去年成長10％以上。彰化銀行的海外存、放款平均餘額，也都較去年同期呈現成長。

一銀主管進一步說，今年前七月，海外分行存款均額較去年同期成長8％，放款均額較去年同期成長5％。由於今年在全球各國持續面臨高通膨及緊縮貨幣政策壓力，與地緣政經動盪風險猶存的局面下，世界銀行(World Bank)、國際貨幣基金(IMF)等國際主要機構均預測全球經濟成長將放緩。

一銀主管強調，今年的發展重點是持續督促海外分行強化風險控管，穩健擴張業務，並續聚焦新南向及歐美等區域，透過聯行轉介機制掌握台商板塊南移的商機，積極爭取台商及其關係戶業務往來，同時也會與台資銀行同業合作發展聯貸業務，支援台商資金需求並擴大存放款業務。

華銀評估歐美等先進國家經濟表現穩定，及部分企業自大陸移轉供應鏈至新南向地區等因素，企業資金需求動能相對較佳，因此，除OBU及海外分行將持續推展國際聯貸業務，也將招聘當地專業人才，深耕當地業務，落實在地化經營。至於存款成長目標部分，華銀OBU及海外分行將以合理適當利率吸收美元存款，穩定資金來源，並透過調整存款結構，降低外幣資金成本，擴大利差及提升獲利。

彰化銀行規劃，透過績效考核制度及推出相關業務推展專案活動，激勵海外擴大放款、提升收益，並開拓自貸新戶及存款，深化當地客源基礎。