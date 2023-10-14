壽險前九月新契約保費 年減17.6％

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今年前九月壽險業業績慘淡。壽險公會13日發布數據顯示，壽險業9月保費收入（加計負債）合計達1兆6,158億元，較去年度減少8.8％；其中新契約保費為5,158億元、年減17.6％，續年度保費1兆999億元、年減4％。

壽險公會分析，除了除受到新台幣兌美元匯率波動影響台幣保險商品的銷售外，主要有二因素造成保費收入衰退：

一、傳統型保單部分，因公司宣告利率調整幅度相對保守，與客戶對於美國升息後宣告利率調漲之期待仍有差距，致使客戶保持觀望或轉作其他資金用途，導致利變型壽險初年度保費減少20.9％，整體傳統型保險商品初年度保費收入僅3,057億、較去年同期減少9.4％。

二、投資型保險商品部分，因投資型保單新制於今年7月1日起上路，投資型保單投資標的、撥回機制、加值回饋等規定，影響9月投資型保單銷售，整體投資型保險商品初年度保費收入僅800億元、較去年同期下滑21.6％。

壽險公會資料顯示，今年前九月新契約保費收入裡，占比最大的是壽險，保費收入達3,315億元、占64.3％、年減9.4％；較去年成長最大的是傷害險，保費收入103億元、年增22.5％；衰退最大的是「年金險」新契約保費1,442億元、較去年同期大減35.9％，尤其傳統型年金險衰退最多、年減56％。