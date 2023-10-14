AI夯 五國銀阻詐成效勝去年

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詐騙案件橫行，國銀運用科技、AI阻詐成效浮現！今年前八月攔阻件數排名第一為中信銀，透過科技阻詐，阻詐件數達1,066件、年增10.6％；國泰世華銀今年攔阻案件數逾千件、金額7.2億元，是去年同期的逾500件、2.57億翻倍。而永豐銀今年以來阻詐近400件、金額逾2.5億元超越去年全年，台新銀、北富銀也運用科技阻詐，成效顯著。

中信銀指出，今年截至8月的統計顯示，攜手內政部警政署臨櫃成功攔阻1,066件詐騙案、年增10.6％，阻詐金額逾5.8億元、年增26.6％。主要是「中信智能守護165防詐安全網」事前智能預警、事中全面防堵、事後AI監控精進打詐，且進一步首創「網頁真偽識別QR code」防釣魚辨識功能，透過中國信託Home Bank APP掃描，協助客戶識破假網站。

前八月阻詐金額全台第一的國泰世華銀則表示，「國泰盾2.0」全面升級風險偵測平台，透過科技賦能掌握「數據即時性」及「風險管理」兩大重點，透過跨場景行為資訊整合、辨識，針對可疑帳戶的鎖控精準度達9成，異常帳戶的捕捉數大幅提高300％。

永豐銀前八月阻詐近400件、累計金額逾2.5億元，超過去年的370件、1.4億元。永豐銀指出，為防堵詐騙集團擅用銀行帳戶誘騙匯款、造成民眾損失，永豐於數位帳戶開戶流程的前、中、後三個階段，強化審查作業、擴大比對個人資料，以期提早發覺異常、減少弊端。

台新銀則強調，透過演算法建置高風險警示帳戶資料庫，串聯線上、線下通路聯防監控；當客戶臨櫃或是進行自動化交易時，若觸及高風險因子，將暫停其自動化交易，引導行員進行關懷，採取因應措施。今年前八月阻詐360件、金額達1.7億元已是去年全年1.9億元的89％。

北富銀前八月成功阻詐340件、金額3.1億元，主要是與刑事警察局合作，運用AI偵測專利技術開發「鷹眼識詐模型」，有效提升可疑帳戶偵測率，近二、三年警示帳戶數量已大幅下降。