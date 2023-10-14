全球筆電將落底 明年拚反彈

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今年第一季全球筆電出貨在歷經兩位數年、季雙減的暴跌後，持續逐季緩步回溫，但研調及產業界皆估今年度全球筆電出貨總量仍將難逃下滑走勢、年減幅將逾一成。2024年隨通膨壓力趨緩，研調樂看全球筆電也將落底反彈、回到年成長。

TrendForce認為，隨市場庫存水位健康化，且預期通膨壓力漸趨穩定，雖整體消費環境動能仍不足，但已見需求慢慢回升。在市場未進一步釋出高度樂觀的訊號前，明年全球筆電出貨總量估將以2％～5％年增幅成長。

DIGITIMES研究中心則預期，2023～2028年全球筆電出貨之年複合成長率將達3％，明年在通膨緩和與新品上市推動下，將帶動筆電市場結束連兩年的衰退期，反轉為年增4.7％，並於2025年進入新一輪的景氣擴張期後，再以年增6％、推升全球筆電出貨站上未來五年內成長率最高的一年。

依TrendForce調查，今年第二季於北美、亞太市場陸續浮現通路回補庫存，及提前為第三季返校季備貨的拉貨需求，加上Chromebook出貨量也在Google授權金策略變動的前夕達到高峰，推升該季整體筆電出貨季增21.6％、達4,252萬台。

惟預期歐、美地區經濟前景尚不明朗，致兩大主要筆電消費市場於傳統季節性的採買動能受壓抑，將影響第三季筆電出貨季增幅收斂至3.8％、達4,413萬台，至於全年整體筆電出貨總量則預計將年減12.2％、達1.63億台。

TrendForce指出，相較於美國今年回補需求相對強勁，中國受限於經濟與就業環境低迷，整體市場的發展仍較為悲觀。而歐洲市場歷經長達兩年的需求調整後，下半年的旺季消費動能可否復甦，則得視其總經環境改善程度。至於東南亞則受惠龐大的新興消費群體貢獻，帶動該區出貨量持續增溫，並預期將推升整體消費型機種出貨呈現微幅增長。

DIGITIMES研究中心則預估明年全球筆電出貨量將回升至近1.75億台，並於2025年進一步勁揚至1.85億台以上。不過市場總量在2026年度達突破1.9億台的規模後，2027年將小幅收斂，直至2028年時再以2.7％的年增率，回升至1.93億台的下一個波段高峰。