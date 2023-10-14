宏盛建設首創 服務長變標配

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為迎接自住客時代，老字號建商宏盛建設拋開豪宅建商偶包，放下身段，進行品牌大轉型的再升級工程，除產品從大戶豪宅將向中小坪數Good House之外，自2023年起也正式啟動「Better Life」的服務，首創「服務長」制度，未來在每一住宅建案完工後都把「服務長」進駐社區列為標準配備，大大顛覆市場。

創辦37年的宏盛建設過去以「仁愛帝寶」稱霸台灣最貴豪宅多年；不過隨著政策頻頻打房、投機短炒客大舉退場，房市將向以自住和首購為主流，再加上AI及ESG理念正改寫建築業產品路線，因此也開始大幅轉型。

宏盛建設總經理陸永富表示，以往宏盛是豪宅建商的代表，但他一直告訴同仁，不要再披著豪宅建商的亮麗外衣，應全面轉型，而過去三年宏盛已開始以Back to Basics的精神，落實Good House的規畫和設計在一項工程，以人為本，結合新科技，為安居好宅重新定義；接下來自2023年起將進行第二階段品牌升級，以Better Life為服務核心價值，全面轉型，讓客戶不只買到好房，更擁有更好的生活。

陸永富表示，過去有9成以上建商，在客戶買房到交屋入住後，服務就撤了；未來，宏盛會跟客戶在同一社區一起生活，每一建商都要設置「服務長」，從最近推出的台北市中山區「宏盛淬白」、近期將公開的新北市汐止「宏盛心」等開始實施，客戶在交屋後不僅免繳管理費，還有專屬「服務長」至少要陪客戶住5年，落實以客為尊。