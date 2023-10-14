金石堂轉型 信義店11月熄燈

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

40年連鎖書店品牌金石堂，積極改變店型與優化線上線下購物體驗，並縮小營業坪數轉進小店發展，在大型店點已非現今發展策略下，位於台北東門永康觀光商圈的金石堂信義店預計在11月底結束營業，仍令出版業與讀者大感意外與震撼。

金石堂信義店已有35年歷史，店址旁邊就是知名的鼎泰豐，是國內讀者與國際觀光客遊逛地點。金石堂13日表示，為發展虛實整合新型態店，大型店點已非現今發展策略，在信義店熄燈前，會轉為虛實服務體驗的新型態概念店，和消費者近距離溝通。

金石堂表示，隨國人家庭結構及消費行為、商圈改變，近期積極調整店型，朝向虛實購物體驗新店型發展，讓消費者無縫暢遊線上線下，金石堂會結合在地消費者的生活型態持續展店，明年目標預計增加5～10家店。

今年金石堂實體店縮小營業坪數，精簡書籍與商品品項，卻能維持單店業績，整體業績也較去年小幅成長，線上購物與實體門市的整合力是一大關鍵。

目前金石堂虛實整合會員近200萬人，透過門市訂官網百萬商品，到店取貨免運費；官網預留門市庫存，取貨更即時便利。LINE官方帳號與官網的創新，個人化追蹤與推薦服務，商品評價與好好聽導讀等線上功能，加上實體店的主題策展，大幅優化消費者購物體驗。

綜觀金石堂近年展店策略有兩大主軸，一是走入社區，重點開發親子客層，二是攜手策略夥伴展店借力使力，進駐環球購物中心、特力屋、新光SKM PARK等。

金石堂書店創立於1983年，2001年全盛時期門市曾達102家，目前還擁有34家門市，信義店熄燈後將剩33家。