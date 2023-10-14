沾光亞運 愛爾達獲利狂飆

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

第十九屆亞洲杭州亞運精彩落幕，台灣好手拚下19金、20銀、28銅佳績，金牌數更追平隊史亞運最佳紀錄，帶動MOD、愛爾達電視收視多項指標攀新高。愛爾達9月營收9491.3萬元，相較去年同期成長129.88％，累計1～9月營收7.04億元，年增55.13％。

杭州亞運再創收視高峰，將為愛爾達帶來豐厚廣告收益。愛爾達上半年每股稅後純益（EPS）2.77元，法人推估愛爾達下半年獲利將優於上半年，全年獲利不僅會比去年好，並將再攀高峰。

根據MOD收視率調查指出，每五個亞運LIVE轉播，就有一檔亞運收視率突破1的超高水準，尤其10月5日晚間，台灣成棒代表隊對上中國棒球代表隊的超級循環賽，更寫下4.96的本屆亞運最高收視率紀錄。

打造全方位的亞運觀賞體驗，也讓愛爾達9月、10月的亞運收視表現，確定超越今年3月WBC棒球經典賽颳起的收視旋風，成為年度最高收視月份，更一舉帶動網路OTT訂閱熱潮，推升訂閱用戶向上提升。

除了賽事直播，愛爾達賽後即時上傳比賽精彩花絮，以及採訪團隊在杭州現場第一手直擊報導，一共製作超過600則影音內容，亦創下Youtube官方頻道累積破5千萬點閱數。尤其滑輪溜冰男子接力隊選手黃玉霖逆轉衝線點勇奪金牌，單則點閱率超過250萬次。