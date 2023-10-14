91APP前三季營收9.72億 年增逾11％

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91APP*-KY（6741）累計前三季合併營收逾9.72億元，較去年同期成長11.1％，營運再創出新猷。

迎接第四季周年慶、雙11消費旺季，多家實體電商提前布局，各項暖身活動在OMO（Online merge Offline）動能帶動下，預期買氣將持續上升，91APP將間接受惠。

91APP*-KY是國內首家上櫃原生SaaS軟體服務的公司，主要是聚焦於協助品牌發展D2C（Direct-to-Consumer）的業務。91APP*-KY的9月合併營收達1.11億元，較去年同期成長了10.52％。

據經濟部統計，今年零售業整體營收規模可望突破4.5兆元創新高，而電商滲透率仍不斷提升。統計2022年台灣整體電商滲透率僅13％，遠低於韓國、美國、中國的逾2成，台灣整體電商市場仍有相當大的成長空間，業者看好2023年台灣電商滲透率突破14％。

91APP*-KY表示，零售品牌為了提高顧客的忠誠度，無不積極地把握與顧客間互動的各類接觸點，並且相繼建構全通路虛實融合OMO體驗，讓顧客穿梭於虛實流動消費，同時，各品牌廠藉此掌握第一方數據，跨足經營D2C市場。

為協助品牌商發展D2C業務，91APP升級電子商務解決方案，近期更優化購物車系統介面，讓結帳流程與動線更為直覺，有效縮短消費者平均結帳時間約17.6％，藉由簡化操作流程提高轉換率。

迎接第四季節慶的商機，91APP*-KY推出了「一鍵生成分類描述」新功能，以AI自動生成精準的頁面描述，優化商品分類頁的搜尋引擎優化（Search Engine Optimization，SEO），藉以提升消費者搜尋效能與商品分類頁的曝光率，進而提升銷售與導購效益，並且獲不少品牌採用。

91APP強調，未來將持續調整優化，導引高品質的自然流量入站，結合AI運用，為即將到來的雙11大檔，積極備戰。