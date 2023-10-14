聯發科領頭 低檔電子股強彈

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外資13日買超金額前十大個股

聯發科（2454）股價登上800元整數大關後持續上攻氣勢，市場關注大陸智慧機市場將迎來觸底反彈，反應終端消費電子需求回升，帶動股價沉悶已久的低檔電子股奮力上攻，成為低檔買盤搶進重心。

受惠近期手機晶片因大陸客戶庫存回補，聯發科出現短暫供不應求，帶動股價呈現連續反彈態勢，13日逆勢上漲3.31％，收在842元，續創2022年7月以來新高，外資、投信同步回補庫存。

雖然智慧型手機需求仍相對疲軟，但目前已見到智慧型手機SoC需求微幅增溫，主因為大陸需求回溫，且智慧型手機代工廠採取更積極的海外市場策略，指標股聯發科對智慧型手機展望已較第二季看法樂觀，加上法人認為，Edge AI有望對手機SoC市場多增加30億美元營收貢獻，同時帶動換機需求，增添營運動能。

此外，關注外資動向，13日除再度減碼廣達、緯創等AI指標股，買盤重心明顯轉至基期相對偏低的電子股，包括台積電、聯發科、矽統、威盛等扮演撐盤要角。

而聯發科攜手輝達合作AI devices，與Google TPU專案也在進行中，美系外資看好2026年AI占聯發科的營收有機會達到25％，本益比重新評價升至21倍，喊出千元市場最高目標價。

對未來展望，國泰證期分析，聯發科多點並進、積極布局突破口，除市場所熟知的車用智慧座艙，聯發科於通訊組件多年深耕積累下，也將是一大成長機會。未來聯發科也持續向6G衝刺，以衛星與地面網路整合，期許成為6G世代規則制定者。

整體來看，台股目前盤面結構，具關鍵地位領先站上短中期均線的電子類股呈現整理，由台積電、聯發科維持盤堅，電子個別族群短線以光纖、記憶體模組較有表現。