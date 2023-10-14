日高周漲逾18％ 稱冠興櫃

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興櫃本周十大強勢股

台股連假後喜迎反彈、收復季線，惟大型電子權值股與金融股雖有明顯拉抬，以中小型股為主的興櫃市場表現略顯平淡，僅部分績優股挺身而出，工程大廠日高（1594）9月營收創逾一年高、勇奪興櫃周漲幅之冠；而「重量級準IPO股」達發（6526）吹響第四季IPO第一聲號角，申購抽籤上周結束後，蜜月行情提前啟動。

總統大選進入倒數階段，跌深大型權值股在資金挹注下展開補漲，然興櫃市場單周卻僅日高、聯享、昱展新藥、相互共四檔個股繳出雙位數漲幅，其中更有三檔為銅板股；達發、富基電通、泰宗、米斯特、美萌、總格精密周漲幅則介於7％～10％，顯示在地緣政治情勢不穩、美國貨幣政策未明之際，資金縮手「停看聽」。

日高主要承接環境保護、機電、公共工程案件，9月營收4,399.5萬元，月增8.96％、年增7.95％，創下14個月新高，且單月營收連兩月站穩4,000萬元之上，股價單周大漲18.12％。

昱展新藥開發大有斬獲，旗下長效型鴉片成癮三個月新藥ALA-1000，將以2.5億美元授權全球戒毒藥龍頭Indivior，並力拚於2026年上市，未來藥品上市後將可享有10％～15％銷售分潤，改寫國內生技業授權紀錄，利多消息振奮市場，股價單周強漲11.52％，且2024年上半年有望掛牌上櫃。

值得留意的是，聯發科「大金雞」達發將於19日掛牌上市，13日完成公開申購抽籤，中籤率僅1.75％，凍結近874億元資金，以每股承銷價434.84元及其在興櫃市場13日均價583.45元換算，每股價差高達148.61元，股民只要抽中一張就有望現賺近15萬元，且不只抽籤搶紅包熱度高，投資人對新股蜜月行情也摩拳擦掌，激勵其股價周漲幅攀至9.84％，準IPO股人氣暢旺。

而興櫃市場本周將迎三檔生力軍，其中有資訊軟體開發商全景軟體、第三方支付服務商交流資服二檔資服業新兵將登錄一般板；另外，上市櫃小金雞登錄興櫃又一樁，新光鋼小金雞前端風電將投入戰略新板，2023年上半年獲利已超越2022年全年，專案進度出貨暢旺下，下半年營運看俏。