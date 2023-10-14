14檔半導體股 逆勢抗跌

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14檔半導體相關個股

台股連漲四天、站上季線後，13日暫時休息，AI概念股再次淪為重災區，半導體領域中如IC設計、晶圓代工等族群則逆勢撐盤，包括創惟（6104）、矽力*-KY（6415）等個股表現吸睛。

盤面上相關個股中，扣除掉交易量過小個股後，有11檔為IC設計族群，分別是創惟、矽力*-KY、金麗科、矽統、昇佳電子、驊訊、巨有科技、聯發科、晶心科、威盛、力智，一檔為DRAM製造的威剛，二檔為封裝測試的精測、矽格，漲幅約介於3％～8.5％之間。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，AI指標股持續整理走弱，取而代之的是晶圓代工、IC設計及封測等走勢亮眼，顯示大盤結構輪動格局健康。在盤面權值股中，半導體的晶圓代工、封測指標股價整理後轉強；AI指標走勢偏弱，但隨著2023年第四季業績動能增溫，也有利於後續加入類股輪動。

即使國際間有以巴衝突等變數衍生，與台股關聯密切的美國科技股表現強勁，連帶激勵台股長假過後連漲，指數13日漲多休息仍持續站穩季線之上。觀察後市發展，台股第四季在年底行情、選舉行情交替簇擁下，可望結束第三季修正走勢，重返萬七之上。

兆豐台灣晶圓製造ETF（00913）研究團隊表示，第四季電子產業相關供應鏈，尤其半導體等領域成長幅度市場預期優於整體景氣表現，特定應用積體電路部分，2023年相關族群較不受產業衰退影響，長線仍持續受惠5G、HPC（高效能運算）成長，推論需求將逐步發酵；記憶體部分，近期DRAM、NAND現貨價格回升，將帶動相關個股股價。