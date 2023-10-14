科技股重掌台股大旗 指數緩漲

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盤勢分析： 10月9日鷹派達拉斯聯儲主席洛根表示長期美國國債收益率上升，金融環境轉趨緊縮，聯準會進一步加息必要性降低。舊金山聯儲主席戴利也指出，美債市場收緊相當一次升息效果；亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克認為不急於再次升息，代表美國金融高層考量中東局勢後把展望調回中性，因為一旦中東局勢惡化，聯準會維持利率不變壓力沉重，金融市場會開始反應「降息機率提高」，聯準會信譽可能毀於一旦。

以巴戰爭與俄烏戰爭不同，俄羅斯為石油輸出國、烏克蘭則為大宗物資生產國，以巴沒有石油也沒有大宗物資，未來主要觀察捲入國家範圍、戰爭影響時間長短。

國際貨幣基金（IMF）降低台灣2023年GDP成長率至0.8％，基本上是落後資訊，沒有太大意義，對比台灣主計總處預測第四季GDP成長率為5.59％，2023年預測成長率為3.32％，兩者預估如天壤之別。央行2023年GDP預估下修至1.46％，但2024年GDP預估為3.08％，「2024年景氣會比2023年好」樂觀期待是金融市場每年第四季偏多的基本原因，至於實際狀況？那是2024年再來處理的事情。

公債殖利率虛驚一場，反應「危機＝危險＋機會」投資法則，美國科技股轉強有利台股，10月外資翻多台積電與聯發科，台股指數不會太弱，人氣回籠題材股百花齊放。

當然還有幾個利空變數須追蹤，第一是美元指數再度轉強，美元指數漲跌直接連動到10年期公債殖利率，而新興市場貨幣貶值壓力大外資加速撤離大陸，大陸經濟雪上加霜。

第二是第二季底美國銀行業持有5兆4,360億美元債券，主要是機構抵押貸款和國債，現有聯準會BTFP政策支持暫無流動性危機，但債券暴跌影響財報帳面評價，某外資估第三季美國銀行業未實現損失超過7,000億美元。

第三是美國和倫敦辦公樓空置率創20年來最高，借貸成本上升和工作型態改變，舊金山第三季辦公樓空置率達20％創20年來最高，遠高於疫情爆發時的6.3％，大陸與美國房地產泡沫可能是2024年全球經濟危機的縮影。

投資策略：

台積電於19日的法說是行情關鍵，台積電第三季營收5,470億元，2023年全年營收年減約10％，2024年將恢復成長，外資9月狂賣台積電但沒有外資給予台積電賣出評等，台積電先進製程遙遙領先，沒有台積電，高階AI晶片無法生產，全球AI大夢就是空話。

值得注意的是台積電對半導體與全經濟展望影響力大，後續科技股法說展望方向一致，如7月台積電二降財測時，多數科技股表示，庫存去化緩慢景氣復甦遞延；10月18日鴻海科技日也是短線焦點。現階段操作建議包括AI商機、IC設計、CoWoS先進封裝、記憶體模組、高速傳輸CPO、軍工、電動車等。