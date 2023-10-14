定穎子公司 年底送件A股掛牌

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台PCB廠大陸子公司掛牌概況

定穎投控（3715）旗下超穎電子13日召開股東臨時會，順利通過超穎電子A股上市案，公司將於2023年底送件，而載板暨PCB廠欣興（3037）轉投資子公司蘇州群策也規劃赴A股掛牌，台PCB廠子公司大陸掛牌蔚為風潮，可望另闢一條融資、留才的管道。

台灣為全球第一大PCB製造大國，產業鏈完整、能見度高，大陸廠區更是產能的重中之重，累積20、30年的基礎之下，大陸子公司掛牌成為新的募資途徑，過去15年，已有臻鼎-KY（4958）子公司鵬鼎控股、楠梓電旗下滬士電分別於2018年、2010年於深圳掛牌上市，而新一波大陸子公司上市計畫2023年湧現，欣興、定穎公告的IPO進度邁向具體，且目的地均指向上海A股。

定穎旗下子公司超穎電子13日召開股東臨時會，順利通過A股上市計畫，預計在2023年底前送件，爭取在一年內完成掛牌，超穎電子將發行新股，順利掛牌之後，定穎對超穎電子的持股比率預計從98％降至88％，目前定穎大陸員工約4,000名。

業界分析，台灣PCB廠雖然多為老牌公司，在台灣掛牌已久，但是台灣籌得的資金，不易用於大陸地區的擴建，台灣的股票，也無法給大陸員工自由買賣，大陸子公司若能順利於當地上市募資，除了可因應當地資本支出、擴產、充實營運資金的需求，也可以提供股票激勵當地幹部，留住優秀人才，在資金調度上更為靈活。

而欣興轉投資子公司蘇州群策亦計畫大陸A股上市，不過進度稍慢，預計在2024年度的股東常會提請通過，2024年度股東常會之後送件申請，最快可望於2025年初掛牌，若能順利上市，欣興對蘇州群策的持股將因發行10％的A股普通股，從86％降至76％。