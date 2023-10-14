大眾控Q3營收 站11年高檔

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大眾控（3701）在旗下電子代工事業及興櫃子公司攸泰科技（6928）營收走揚帶動下，第三季合併營收以38.17億元，寫下2012年來、單季營收第二高的表現，累計2023年前九個月營收也以100.31億元，續居近九年同期新高。

隨著產業及客戶端存貨調整期陸續告一段落，加上利基型工控相關產品的供料轉順、進貨成本有所優化，推助大眾控繼第二季營運動能以三率三升回彈後，下半年可望在傳統旺季效益拉抬下，力拚朝優於上半年、且全年較2022年增長的目標前進。

大眾控旗下電子代工事業群3CEMS（三希科技），2023年以來營收比重維穩占達大眾控整體業務之6成以上，其中消費性電子產品雖見動能趨緩，不過在含括海事電子、工業電子及航太等工控及高精密電子產品需求持續回溫下，2023年以來均呈維穩走勢，前三季累計營收70.65億元、年增逾8％，亦為近年高峰。

另興櫃小金雞攸泰在擺脫上半年客戶庫存、資本支出調整，及部分料件短缺等影響後，下半年出貨動能持穩回升，9月營收亦有近64％的年增力道、達4.15億元，累計2023年九個月來營收28.34億元、年增24.7％，續朝全年雙位數年增目標前進。

至於旗下大眾電腦動能雖走弱，不過其在智能建物、汽車電子領域之軟硬整合領域持續推進。其中，近年繼與車用資安品牌Cybellum啟動戰略合作計畫，以嵌入式系統的軟體支援，提供車用電子組件之網路資訊安全服務，並協助多家車廠之AIoT車輛資安系統管控檢測服務。

近日，大眾電腦再攜手Cybellum及車用電子系統開發商凱銳光電（2255），提供歐、美、日 系主要車廠與一級供應商客戶車用電子產品資安管理服務，協助客戶在確保品資安合規（ISO／SAE 21434）的同時，亦同步降低開發時間與成本。

凱銳光電在與大眾電腦合作的項目中，透過全面性的產品資訊安全平台管理進行資安監控、並提供合規證明文件，成果已在2023年量產的產品中體現。