今展科 2024營運拚勝2023

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電感廠今展科（6432）9月營收連三個月站穩1億元，寫下近18個月新高紀錄，第三季因代理產品線漲價效應、面板客戶庫存水位已低，單季營收攀升至3.3億元，為近六季新高紀錄，展望2024年，有轉投資今鵬先進科技進軍板卡攻AI伺服器、NB應用可望重啟成長之下，營運可望優於2023年。

今展科統計，9月營收1.12億元，月增1.2％、年增35.9％，連四個月年、月雙增，並創近18個月新高；第三季合併營收3.3億元，季增24.2％、年增38.7％，單季營收為近六季新高，於被動元件廠表現相對突出。

隨著營收回升，法人推估，今展科第三季無論是本業或是匯兌收益都可望有正常水準，脫離上半年異常疲弱的狀態。

今展科2023年受惠於新增代理線，車載影音娛樂系統主要應用在電動車上，隨著電動車趨勢明確，2023年以來代理線交貨暢旺，並適度反應價格，激勵代理線占營收比重攀升至20％至30％，加上面板庫存去化步入尾聲，儘管終端需求沒有出現大幅度回溫，但是TV面板用電感已經價穩量增，推升第三季營收邁入2023年高峰。

展望第四季，10月在中國十一長假導致工作天數減少，今展科10月營收將回落，整個第四季步入傳統淡季，加上年底的耶誕節，法人估今展科第四季營收將從2023年高峰回檔，進入季節性淡季。

累計今展科前三季營收8.43億元，年減幅度收斂至4％。