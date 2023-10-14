台灣銘板 今年獲利挑戰五年高

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台灣銘板（6593）13日公告第三季營運數字，第三季稅前盈餘2,317萬元，較2022年同期的虧損521萬元，明顯轉盈，以2.13億元股本換算，單季每股稅前盈餘1.07元。由於信用卡製作及冷錢包產品均同步升溫，台灣銘板2023年整體獲利可望迎來近五年新高。

台灣銘板第三季營收1.9億元，年增58.47％，營業利益2,283萬元，稅前盈餘2,317億元，同步轉盈，前九月合併營收4.89億元，年增20.99％。不但9月營收創歷年同期新高，第三季、前三季營收，也創近五年同期新高。

台灣銘板以製作信用卡起家，成為國際發卡組織Visa和Master Card的合作夥伴，成立迄今逾50年，近期因海外旅遊暢旺，帶動新辦卡需求大增，加上周年慶及購物季等旺季到來，帶動信用卡製作業務的成長。因應數位經濟時代，台灣銘板2023年開始投入NFC感應式冷錢包的研發，冷錢包「FortVax」產品，獲虛擬交易所台灣幣託的合作訂單，訂單累計金額為240萬美元（約新台幣7,680萬元），第一批訂單已於9月開始出貨並貢獻業積。

台灣銘板上半年每股稅後純益為0.57元，著眼於第三季每股稅前盈餘1.07元，另第四季又有冷錢包產品持續貢獻，預期2023年的獲利成績可望為近五年最佳。

展望未來，台灣銘板將衝刺新經濟業務，除了將運用於區塊鏈交易安全的冷錢包，推向國外市場，與美國的虛擬交易所合作，也擅用歷來的優勢，與國際發卡組織合作，共同推出具有冷錢包功能的實體簽帳卡。