前鼎 買盤湧連二日漲停

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前鼎（4908）受惠於資金聚焦矽光子、共同封裝光學元件（CPO）相關概念股，股價逆勢發光，連拉兩根漲停，股價站上80元大關。

前鼎的業務，主要是設計、研發、生產及銷售雷射二極體、受光 二極體封裝及光傳接模組相關光纖通訊產品，產品有三大類，分別是光學次模組、光模塊及光纖延長器，其中，光模塊營收占比達90％。前鼎9月營收9,501萬元，年增34.51％，月增31.45％，2023年1至9月累計營收6.31億元，年減9.36％，年減幅度收歛，業績繳出佳績，帶動股價強勢表態。