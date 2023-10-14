電動工具三雄 全年營收恐衰退

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美國持續升息，美國房地產及修繕市場需求下滑，鑽全（1527）、巨庭（1539）及錩泰（1541）電動工具三雄因客戶還在去化庫存，下單緩慢，第三季接單、出貨及營收旺季不旺，第三季本業都有獲利，又有匯兌收益挹注，第三季有望獲利。囿於第四季接單及出貨很難轉正，今年營收難逃負成長

相較之下，精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）9月電動工具客戶拉貨雖未增加，但園林工具客戶齒輪箱及粉末冶金齒輪產品出貨增加，9月合併營收2.14億元，年成長4.94％；前三季合併營收17.38億元，年減幅縮減為5.77％，不過鈞興表示，第四季營運仍審慎因應。

鑽全、巨庭及錩泰等公司主管指出，以往美國品牌客戶爭取11月感恩節、12月聖誕節商機，都會在第三季下單，最晚10月底全數出貨。去年美國聯準會（Fed）持續升息，影響美國房地產及修繕市場買氣，致使客戶迄今還在去化庫存，目前都是有需要，才下急單。

鑽全表示，通膨及客戶去化庫存，第三季營運旺季不旺，不過第三季接單及出貨仍比第二季好一些，第二季是今年營運谷底。目前氣動釘槍及車用工具在手訂單能見度2個月，自行車客戶雖給1整年訂單，出貨逐月做調整。第四季還在持續接單。第三季匯兌收益加持，第三季獲利可望優於第二季。

巨庭主管指出，巨庭外銷美國以圓鋸機、自動及手動鉋木機等產品為主，由於客戶還在去化庫存，今年接單不好，第三季旺季不旺，在手訂單能見度看到11、12月，9、10月每月出1億多元，第三季有匯兌收益挹注，獲利有機會勝過第二季。

錩泰主管表示，圓鋸機等產品接單下降，第三季營運出現旺季不旺，在手訂單維持1個月備貨。9、10月每月出貨2、3億元。