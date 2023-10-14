特力、詩肯 衝刺百貨周年慶業績

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看準第四季百貨周年慶集客效益，居家生活類股前三季營收相對遲緩下，亦趁著周年慶人潮集中，包括特力（2908）、詩肯（6195）、集雅社（2937）等積極加入周年慶促銷行列；其中，特力零售線上線下同步開跑，而詩肯則陸續進駐新光三越等百貨快閃，一向以百貨商場通路的集雅社為衝業績，備貨擴增。

特力集團9月營收32.5億元，與去年同期減0.26％幾近持平，累計前三季營收270.4億元，年減7.1％，減幅收歛；在第四季迎來出貨旺季前提下，加上台灣零售包括特力屋、特力HOLA與百貨商場設櫃的寢飾櫃位等全面開打周年慶促銷，估會比上半年情況好。

特力強調，台灣零售因家居市場消費氛圍較為低迷，9月營收仍較去年同期減少，邁入10月周年慶剛性需求買氣漸回溫，尤其近期天轉涼，加上百貨周年慶回饋率高，家飾寢具銷售暢旺。

通膨、房市低迷與國人出國潮衝擊，詩肯9月營收1.82億元，較去年同期減少2.47％，前九月營收17.22億元，年減4.34％。詩肯指出，台灣內需產業僅餐飲業表現較佳，反映國內景氣低迷，但進入第四季為家具產業的傳統旺季，在農曆年前家具汰舊換新潮的剛需仍在，營運動能仍有支撐。

詩肯自上月起與新光三越、遠東SOGO、微風等多家百貨合作，開出臨時櫃增加展售通路，第四季百貨商場的週年慶高峰，預期能搭上週年慶順風車帶動業績成長。

集雅社9月營收2.51億元，年增5.62％；累計前九月27.56億元，年增7.02％；預計家電家具化風潮下，加上百貨周年慶加乘效果，可望帶動第四季營收持續攀升。除了搭配各家百貨周年慶，集雅社更推出加碼促銷，包括消費滿5萬即可抽3萬旅遊金以及購買指定高階電視就送1萬旅遊金。