逸達新藥FP-001 啟動三期臨床

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逸達（6576）13日公布，治療兒童中樞性性早熟（cpp）新藥FP-001（即CAMCEVI），三期臨床試驗（Casppian study），首位受試病患給藥。董事長簡銘達表示，該新藥有潛力成為唯一預充填式、使用前無須混合的leuprolide（柳菩林、亮丙瑞林）六個月長效注射劑型，目前也積極尋求國際合作或授權。

逸達臨床開發資深副總經理Dr. Bassem Elmankabadi表示，Casppian三期臨床試驗是一項開放標籤、多國多中心臨床試驗，用以評估亮丙瑞林42毫克（FP-001六個月劑型）長效注射劑在兒童中樞性性早熟（GnRH依賴型）患者中的療效、安全性和藥代動力學。

Dr.Bassem Elmankabadi說，Casppian臨床試驗亦將測試重要的次要療效指標，如從基準線至48周試驗結束時的骨骼年齡、生長速率和青春期身體徵象的變化，這些次要指標已經獲得FDA同意。

簡銘達表示，GnRH激動劑，特別是leuprolide，為兒童中樞性性早熟（CPP）患者的標準治療。逸達開發的FP-001 42毫克（每6個月皮下注射），有潛力成為唯一預充填式、使用前無須混合的leuprolide六個月長效注射劑型，為CPP病童社群提供益處；逸達除了開展Casppian試驗，拓展FP-001（即CAMCEVI）的治療和商業潛力外，也期待在CPP領域建立合作夥伴關係，朝商業化邁進。