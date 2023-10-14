疫苗開打挹注 高端轉機浮現

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高端（6547）受惠腸病毒71型疫苗出貨挹注，8、9月營收都站穩億元大關；法人看好第四季在季節性流感疫苗開打和腸病毒疫苗施打率加溫，營收有機會持續季增，明年可望取得越南藥證，營運將大見轉機。

連續兩個月營收大報佳音的高端，累計前三季營收2.18億元，雖然年衰退36％；不過，由於今年業績貢獻主要來自於高端主力產品腸病毒疫苗，該疫苗不僅三期臨床數據優異，且已向越南申請藥證中，預估明年起即有機會衝刺東協市場，指標意義濃厚。

另外，高端今年也取得70萬劑公費流感疫苗供貨，因應10月2日開打，9月底已開始出貨，貢獻營收。

高端的四價流感疫苗合作廠商為韓國GC Biopharma，是WHO PQ認證的產品，具有三期完整數據。該季節流感疫苗開發合作案，在2018年即簽約啟動。GC的四價流感疫苗是全球第二個通過世衛組織（WHO）資格認證（Prequalification）。

除GC原廠在韓國執行的第一～三期臨床試驗外，高端也在台大、長庚、三總、萬芳醫院完成一項台灣多中心第三期臨床試驗，而且其數據優異，不論安全性與疫苗效力數據皆與歐洲疫苗競品一致。

韓國GC的四價流感疫苗、以及賽諾菲四價流感疫苗、Seqirus的Afluria等均為WHO PQ認證疫苗。GC是韓國最大的流感疫苗供應商之一，同時也是目前泛美衛生組織（PAHO）及聯合國兒童基金會（UNICEF）最大的季節流感疫苗供應商。

GC Biopharma迄今已向全球63個國家供應流感疫苗，流感疫苗累計銷售劑量超過3億劑，為全球最高品質流感疫苗生產商之一。

法人表示，隨著流感疫苗開打，腸病毒疫苗施打也還在加溫中，將有助高端第四季業績成長，明年在腸病毒疫苗可望在越南上市下，不排除年度營運有機會轉盈。