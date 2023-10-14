東台 外資轉買突破反壓

東台（4526）第三季營收逐月增加，10月還要趁勝追擊持續參展搶單，外資13日轉賣為買進111張，自營商調節持股賣出9張，合計買超102張，終場上漲0.75元收18.15元，突破半年線反壓，上檔得先克服季線18.16元賣壓，才能續攻。
東台目前在手訂單43億元，9月營收7.49億元，月增約15％，年減14.5％，前三季營收57.08億元，年減6.98％，主因汽機車、航太產業景氣回升，能源產業訂單挹注，轉投資榮田精機擬明年登錄興櫃，可增加獲利來源。
已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！
東台（4526）第三季營收逐月增加，10月還要趁勝追擊持續參展搶單，外資13日轉賣為買進111張，自營商調節持股賣出9張，合計買超102張，終場上漲0.75元收18.15元，突破半年線反壓，上檔得先克服季線18.16元賣壓，才能續攻。
東台目前在手訂單43億元，9月營收7.49億元，月增約15％，年減14.5％，前三季營收57.08億元，年減6.98％，主因汽機車、航太產業景氣回升，能源產業訂單挹注，轉投資榮田精機擬明年登錄興櫃，可增加獲利來源。
您可能感興趣的話題
留言討論
本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。