需求回溫 PMIC喜迎復甦

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電源管理IC族群第三季合併營收表現

電源管理IC國際大廠德儀(TI)自今年第二季開始，全面啟動消費性電源管理IC殺價競爭，兩岸PMIC業者都明顯感受到巨大壓力，惟在多數中小業者避開紅海市場後，第三季合併營收已有明顯改善，茂達（6138）、致新（8081）續寫年、季雙增之佳績，力智（6719）9月合併營收也寫下近期新高。

法人指出，隨著英特爾、超微相繼在明年推出新平台，加上微軟有機會迎來作業系統更新，可望讓PC／NB帶來新一波更新需求，明年展望不看淡。

致新9月營收7.15億元，月減12.2％、年增20.2％，累計前九月營收達61.03億元，年減9.01％，收斂衰退幅度。第三季受惠急短單挹注之下，季增7.66％，創下四個季度以來高峰。展望2024年，管理階層具備信心，最壞情況已過，消費型市場將有望緩步復甦。

茂達9月營收5.18億元寫下數月以來新高，月增4.56％、年增31.3％，第三季合併營收季增12.17％至14.79億元，亦寫五個季度以來最佳水準。

本季雖然將迎來產業淡季，不過由於明年PC／NB市場有機會逐步復甦，茂達營收也可望同步穩健回溫。

力智9月合併營收為2.56億元、月增4.95％，為四個月以來新高表現，迎來轉機，主係OEM／ODM廠回補庫存需求。

公司電池平台主要應用於筆電與手機，目前兩大領域需求尚處調整階段，明年隨TI殺價競爭減緩後有望逐步回溫。

IC設計業者指出，目前OEM／ODM廠的庫存水位都已恢復至健康水準，然而由於全球消費性市場需求仍低迷，部分OEM／ODM廠拉貨力道依舊相當保守，大多偏向急短單為主，讓市場能見度僅大約1～2個月左右，明顯衝擊以PC／NB領域為主要出貨市場的IC設計公司。

法人表示，明年英特爾、超微相繼推出新平台，加上微軟迎來作業系統升級，軟硬體皆朝人工智慧（AI）迭代，國際大廠積極推動PC／NB更新需求，估計PMIC市場需求明年有望迎來回溫。