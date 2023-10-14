傳三星大單助陣 智原營運加分

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ASIC設計服務暨IP矽智財廠智原（3035），繼攻入ARM（安謀）Neoverse CSS Partner Program夥伴名單後，近期傳出獲得三星28奈米eMMC項目，即將進入量產。法人指出，智原IP業務成長潛力龐大，此外，業務觸角延伸至FinFET領域，甚至是先進封裝也沒有缺席，加上與ARM之合作，有望在未來逐步發酵。

智原表示，不針對單一客戶做評論。事實上，智原與三星雙方合作耕耘許久，eMMC市場銷量龐大，因為它能為小型設備提供高速存儲和低功耗應用，用於智能家居、工控、車載等領域，是物聯網重要一環。除了eMMC之外，智原也成功於三星14LPP FinFET製程，發表SoCreative!VI A600 SoC開發平台。近期傳出智原獲得三星28奈米eMMC項目訂單，將成為未來營運助力。

不只如此，智原亦將於ARM Tech Symposia 2023 科技論壇上展示此平台，足見公司鴨子划水，深化與安謀、三星兩大國際大廠的合作關係。

智原9月合併營收達9.85億元，月減0.5％，年減7.7％；第三季合併營收為29.6億元，季增1.6％，符合法說會上「第三季微幅季增」的目標。

其中，IP與委託設計（NRE）業務雖呈現季減，然全年有望創新高；量產（MP）業務則受惠太陽能、智慧電表與網通專案持續支撐2023年營收。累計前九月合併營收達91.41億元，較去年同期減少6.9％，未來將準備迎接明年的成長動能。

法人分析，2023年隨著中國對IP需求持續攀升，智原穩健的IP Licensing與Porting需求抵銷因晶圓代工廠產能利用率不佳之逆風，第三季也將為營運谷底，隨著後續新訂單及客戶專案於後續開始量產、將帶動權利金收入將上揚，第四季逐步回溫，重回成長軌跡。

智原近期獲得法人高度關注，主要是安謀的夥伴名單當中，台積電與智原為台廠唯二受欽點之公司。智原自成立以來所積累IP生態系統之完整性高，且具備特殊製程IP與客製化之優勢與經驗；另外，智原在系統或運算晶片周邊ASIC具豐富接案、設計與量產經驗。

智原將受惠ARM Neoverse平台之客戶對於周邊IC／ASIC有IP、Design Service與Turnkey需求，將有望逐步切入雲端服務基礎建設之周邊ASIC，潛在市場龐大。隨著雲端運算的長期趨勢，必然帶動邊緣運算SoC／ASIC之需求，而邊緣運算相關之ASIC或將為另一個長期增長動能。