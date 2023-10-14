揚秦跨足火鍋市場 黃金雞湯〈涮金鍋〉開箱

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涮金鍋

為搶攻年產值逾400億元的火鍋商機，揚秦國際餐飲集團正式跨足火鍋市場，創新品牌〈涮金鍋〉的首家門市插旗桃園，並於10月7日正式開幕營運。品牌主打以國產台灣黃金雞熬煮出的「黃金雞湯」為鍋底，並以「生鮮雞肉、冷藏直送」、「原塊肉品、絕無重組肉或注脂肉」與「時令蔬菜、產地溯源」等三大賣點爭取市場青睞，為國內第一家主攻雞湯鍋底，並提供多種不同雞肉部位為涮料的火鍋品牌。

〈涮金鍋〉主打國產生鮮雞肉「台灣黃金雞」熬煮的雞湯鍋底，並提供台灣在地優質〈超秦〉雞肉、〈究好豬〉豬肉，以及美國Choice級牛肉為涮料的和風日式涮涮鍋。 開在桃園的首家門店占地近80坪，有70個座席，空間挑高寬敞、採光明亮，可舒適享用火鍋。

根據政府有關單位統計，2018年起國人吃雞肉量已超過豬肉，而且用量持續成長。揚秦關係企業超秦肉品立足市場逾30年，具溯源、安全、便利優勢，除為國內第一家政府核准設立的家禽電動屠宰場，並為多家連鎖餐飲、連鎖速食，以及連鎖超市與團膳的新鮮肉品供應商。超秦在雞肉市場的資源優勢，是揚秦進軍火鍋市場的競爭優勢。揚秦並希望與超秦分進合擊，推動台灣白肉雞的產業升級。

「用最真的方式為客人熬一鍋黃金雞湯」，是〈涮金鍋〉的Slogan。有別於粵菜雞湯用老母雞的雞骨、雞肉與雞爪，再加了金華火腿熬製的「上湯」或「二湯」。〈涮金鍋〉的黃金雞湯是用冷藏生鮮直送的國產白肉雞雞肉與雞骨，與洋蔥、高麗等會釋放甜味的蔬菜，以及小魚乾和昆布熬製四小時而成。湯色金黃透亮，故稱「黃金雞湯」。

〈涮金鍋〉菜單上的鍋底湯頭除有〈黃金雞湯鍋〉，還有諸如〈台式麻辣雞湯鍋〉、〈日式昆雞湯鍋〉、〈韓式泡菜雞湯鍋〉與〈義式番茄雞湯鍋〉，以及台式風格濃烈、非常接地氣的〈魷魚螺肉雞腿鍋〉、〈蒜頭蛤蠣雞腿鍋〉、〈酒香麻油雞腿鍋〉與〈百鮮蔬食蕈菇鍋〉等不同鍋底湯頭可以選擇。每種湯頭內都有黃金雞湯作底，為不同口味湯頭建立了鮮香底蘊。

除湯頭有特色，〈涮金鍋〉的食材涮料中亦有些「嬌客」值得火鍋控一試。

例如又稱「牡蠣肉」的〈雞生蠔〉，這是雞大腿背後的兩塊小圓肉，因為少，且要精湛刀工才能從雞上分切出來，所以高級日式串燒店或燒鳥店常用此部位肉作「賣點」以廣招徠。如今在〈涮金鍋〉可以點到此部位。

雞胸肉多半乾柴，但〈涮金鍋〉的廚師用刀工，將雞胸肉切成可透光的薄片，下鍋涮熟後口感細緻柔嫩，完全顛覆一般人對雞胸肉的乾柴印象。

〈魚冊〉本是台南人吃火鍋時喜歡用的涮料，其實它是「有餡的魚漿捲」，魚漿作成了捲狀，裡面包了芹菜、肉末或香姑作餡。在〈涮金鍋〉吃得到這台南味。

國人喜歡吃到飽，參考日系火鍋品牌〈涮乃葉〉作法，台灣餐飲集團的火鍋品牌也都將「自助吧」當成了火鍋店的「標配」，提供蔬菜、丸餃，讓客人自由取用吃到飽。〈涮金鍋〉規畫有名為〈野菜市場〉的自助吧，提供多樣蔬菜與丸餃吃到飽，不同的是，這裡的蔬菜食材不但可溯源，除有生產履歷外，有些更是有機種植，除了美味，也讓食客安心。

揚秦總經理林麗玲說，〈涮金鍋〉正式營業並經市場考驗之後，將從北區開始展店，預定於明年3月起開放加盟，進而布局六都各主要商圈，首年目標開出六家店。

涮金鍋

地址：桃園市桃園區

慈文路508號

電話：03-302-7666