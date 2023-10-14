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台灣之光大薈萃 福灣巧克力Cafe’開賣

鼓勵第三波巧克力浪潮，巧克力主題美食內用外帶兼備

  • 工商時報 姚舜
●首家巧克力主題餐廳〈福灣巧克力Cafe'〉 ，除展售各式冠軍巧克力與原創巧克力主題商品，現場亦設座供應輕食、咖啡、冰淇淋、麵包供客人享用。圖／姚舜
●首家巧克力主題餐廳〈福灣巧克力Cafe'〉 ，除展售各式冠軍巧克力與原創巧克力主題商品，現場亦設座供應輕食、咖啡、冰淇淋、麵包供客人享用。圖／姚舜

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●輕食〈馬背上的橄欖〉，是在厚切〈夢幻虎雲巧克力吐司〉上，加了〈慢慢弄〉的手工製〈馬背起司〉與醃漬橄欖碎後爐烤，再撒上〈福灣台灣8號巧克力〉呈現。圖／姚舜
●輕食〈馬背上的橄欖〉，是在厚切〈夢幻虎雲巧克力吐司〉上，加了〈慢慢弄〉的手工製〈馬背起司〉與醃漬橄欖碎後爐烤，再撒上〈福灣台灣8號巧克力〉呈現。圖／姚舜
●王鵬傑設計的〈夢幻虎雲巧克力吐司〉，將「70％台灣1號巧克力」與麵糰結合，烤過出爐的口感外酥內軟，且內蘊巧克力香氣。圖／姚舜
●王鵬傑設計的〈夢幻虎雲巧克力吐司〉，將「70％台灣1號巧克力」與麵糰結合，烤過出爐的口感外酥內軟，且內蘊巧克力香氣。圖／姚舜
●〈福灣巧克力Cafe'〉店內亦買到不同趴數的沖泡式巧克力。圖／姚舜
●〈福灣巧克力Cafe'〉店內亦買到不同趴數的沖泡式巧克力。圖／姚舜
●〈農場摘蘋果〉是在〈巧克力布里歐麵包〉上，先塗上慢慢弄〈熟成瑞可達起司〉，再舖上蘋果片並淋上初榨橄欖油做成的輕食。圖／姚舜
●〈農場摘蘋果〉是在〈巧克力布里歐麵包〉上，先塗上慢慢弄〈熟成瑞可達起司〉，再舖上蘋果片並淋上初榨橄欖油做成的輕食。圖／姚舜
●〈黑森林美女〉是在生巧克力蔓越莓麵包上，塗上〈慢慢弄〉手工製作的〈松露起司醬〉，再以福灣〈荔枝玫瑰東方美人茶〉風味巧克力碎與乾燥玫瑰花瓣，為一香氣馥郁的麵包輕食。圖／姚舜
●〈黑森林美女〉是在生巧克力蔓越莓麵包上，塗上〈慢慢弄〉手工製作的〈松露起司醬〉，再以福灣〈荔枝玫瑰東方美人茶〉風味巧克力碎與乾燥玫瑰花瓣，為一香氣馥郁的麵包輕食。圖／姚舜
●〈生巧熟起司〉是以〈巧克力布里歐〉麵包，結合紫色的〈玫瑰荔枝生凍巧克力〉與〈慢慢弄熟成瑞可達起司〉共構組合。圖／姚舜
●〈生巧熟起司〉是以〈巧克力布里歐〉麵包，結合紫色的〈玫瑰荔枝生凍巧克力〉與〈慢慢弄熟成瑞可達起司〉共構組合。圖／姚舜
←〈可可蜜奶茶〉是將濃縮可可茶加可可鮮果蜜、牛奶，以及77％若水巧可力粉製作，最後用噴槍使巧克力味融入奶泡中。圖／姚舜
←〈可可蜜奶茶〉是將濃縮可可茶加可可鮮果蜜、牛奶，以及77％若水巧可力粉製作，最後用噴槍使巧克力味融入奶泡中。圖／姚舜
●店內麵包由2018世界麵包大師賽冠軍王鵬傑特製，將福灣巧克力特有的榛果、焦糖、香草、果乾等天然香氣「置入」在不同歐式麵包中。圖／姚舜
●店內麵包由2018世界麵包大師賽冠軍王鵬傑特製，將福灣巧克力特有的榛果、焦糖、香草、果乾等天然香氣「置入」在不同歐式麵包中。圖／姚舜
●〈可可鮮果蜜〉是將可可果殼加糖熬煮而成的糖蜜，有水蜜桃與鳳梨滋味，可以當調飲基底，或加入咖啡茶飲一起飲用。圖／姚舜
●〈可可鮮果蜜〉是將可可果殼加糖熬煮而成的糖蜜，有水蜜桃與鳳梨滋味，可以當調飲基底，或加入咖啡茶飲一起飲用。圖／姚舜
●〈福灣巧克力Cafe'〉請「帆布包界愛馬仕」之稱的京都〈一澤信三郎帆布包〉，將鄒駿昇的可可主題畫作轉印在經典工具袋上，推出全球限量的棉質帆布托特包。圖／姚舜
●〈福灣巧克力Cafe'〉請「帆布包界愛馬仕」之稱的京都〈一澤信三郎帆布包〉，將鄒駿昇的可可主題畫作轉印在經典工具袋上，推出全球限量的棉質帆布托特包。圖／姚舜
●〈福灣巧克力Cafe'〉的巧克力飲品專用杯（左），是福灣巧克力創辦人許華仁與〈墾丁寶島窯〉主人殷福志共同設計打造出窯燒陶杯，再由〈春池玻璃〉翻刻。熱飲香氣圓潤，冰飲風味凝聚，修飾雜苦瑕疵，保溫保冷性佳。圖／姚舜
●〈福灣巧克力Cafe'〉的巧克力飲品專用杯（左），是福灣巧克力創辦人許華仁與〈墾丁寶島窯〉主人殷福志共同設計打造出窯燒陶杯，再由〈春池玻璃〉翻刻。熱飲香氣圓潤，冰飲風味凝聚，修飾雜苦瑕疵，保溫保冷性佳。圖／姚舜
福灣巧克力Cafe’
福灣巧克力Cafe’

為讓更多人從不同面向認識台灣巧克力的美好，連續五年在全球巧克力大賽中獲得最多金獎的台灣巧克力品牌〈福灣巧克力〉，繼屏東本店與台北101之後，在台北市大安區東豐街開設第三家直營門店〈福灣巧克力Cafe'〉（Fu Wan Chocolate Cafe'），比照歐美街頭不時可見的「巧克力沙龍」或「巧克力咖啡店」，店內除販售〈福灣〉得獎的不同風味的精品巧克力，以及原創巧克力主題商品，現場亦設座供應巧克力入饌的輕食、咖啡、冰淇淋、麵包供客人享用。讓食饕吃貨見獵心喜的是，店內甜鹹吃食，都是與麵包、咖啡、起司乳酪界的「台灣之光」合作，連巧克力飲品專用杯和限量販售的棉質帆布托特包，都是請到名家設計製作，希望藉此鼓動「第三波巧克力浪潮」。

台灣精品咖啡近年在許多國際大賽中頻頻獲獎，並造就出愈來愈多國際咖啡業界「台灣之光」。緊追在後，愈來愈多台灣精品巧克力品牌也在世界巧克力大賽中得到金牌，並成功搭上「第三波巧克力浪潮」，在國際發光發熱。只是，國人對精品巧克力的認知遠不及咖啡，因此〈福灣巧克力〉創辦人兼執行長許華仁決定以歐美常見的「巧克力咖啡店」（Chocolate Cafe'）型式開設第三家直營門市，透過輕鬆的日常飲食讓大家看到巧克力的各種可能性，並由淺入深的認識精品巧克力，且見證第三波巧克力浪潮。

秉「共創」、「共榮」與「共好」理念，許華仁將〈福灣巧克力Cafe'〉打造為一個「以巧克力為主題的台灣之光大平台」，請到知名視覺藝術家／策展人鄒駿昇整體設計空間，有巧克力展售區與內用區，傳遞台灣美好風土滋味。

〈福灣巧克力Cafe'〉的麵包，是許華仁請到2018世界麵包大師賽冠軍王鵬傑特製，將〈福灣巧克力〉特有的榛果、焦糖、香草、果乾等天然香氣，表現於丹麥吐司、布里歐等歐式麵包中，〈福灣巧克力 Cafe'〉也成為王鵬傑麵包的台北唯一販售點。客人除可外帶，並可在〈福灣巧克力Cafe'〉內用。

〈福灣巧克力Cafe'〉以巧克力入饌提供輕食、鹹食，消費者可以搭配以巧克力調制的冷、熱飲，或是〈可可茶〉、〈可可鮮果蜜〉調製的茶飲一起享用。

〈福灣巧克力Cafe'〉的第一波菜單上的輕食，主要是以王鵬傑以不同的福灣冠軍巧克力特製的麵包為「載體」，並結合灣第一間義式手工乳酪〈慢慢弄乳酪坊〉的手工乳酪，創作出多款精采的歐陸早午餐風格開面三明治與漢堡，手工精品巧克力結合手工乳酪入菜演繹「輕奢食尚」。同時，更為蔬食、素食擁護者增添既健康又有新意的選擇。

〈福灣巧克力Cafe'〉店內咖啡所用咖啡豆，是採用2014世界烘豆大賽冠軍賴昱權特製的〈淺焙衣索比亞單品咖啡豆〉，帶有明亮柑橘與茉莉花香氣、較低的酸澀感，許華仁表示，這風味非常適合搭配巧克力，並傳遞優雅的平衡，用來調製咖啡巧克力飲品則可帶出完美互補的風味層次。

為全面提升冰熱巧克力飲品的飲用體驗，許華仁並攜手曾獲「台灣十大經典窯燒」的墾丁〈寶島窯〉的殷福志老師，共同設計打造出窯燒陶杯，再交由亞洲循環經濟典範〈春池玻璃〉翻刻，推出分別用陶製與玻璃製「可可飲品專用杯」，在〈福灣巧克力Cafe'〉供客人品飲巧克力冰、熱飲之用。許華仁表示，用可可飲專用杯品飲巧克力飲，除保溫性佳，熱飲香氣圓潤，冰飲風味凝聚，並能修飾雜苦瑕疵。究竟是否如此「神奇」，消費者是最後判官。

〈福灣巧克力Cafe'〉店內販售的「棉質帆布托特包」，是請到「帆布包界愛馬仕」之稱的京都〈一澤信三郎帆布包〉，將鄒駿昇的可可主題畫作轉印在專為日本職人設計打造的百年經典「工具袋」上，全球限量200個。

福灣巧克力Cafe'

地址：台北市大安區東豐

街69號1樓

電話：02-2706-2228

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