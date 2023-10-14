台灣之光大薈萃 福灣巧克力Cafe’開賣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為讓更多人從不同面向認識台灣巧克力的美好，連續五年在全球巧克力大賽中獲得最多金獎的台灣巧克力品牌〈福灣巧克力〉，繼屏東本店與台北101之後，在台北市大安區東豐街開設第三家直營門店〈福灣巧克力Cafe'〉（Fu Wan Chocolate Cafe'），比照歐美街頭不時可見的「巧克力沙龍」或「巧克力咖啡店」，店內除販售〈福灣〉得獎的不同風味的精品巧克力，以及原創巧克力主題商品，現場亦設座供應巧克力入饌的輕食、咖啡、冰淇淋、麵包供客人享用。讓食饕吃貨見獵心喜的是，店內甜鹹吃食，都是與麵包、咖啡、起司乳酪界的「台灣之光」合作，連巧克力飲品專用杯和限量販售的棉質帆布托特包，都是請到名家設計製作，希望藉此鼓動「第三波巧克力浪潮」。

台灣精品咖啡近年在許多國際大賽中頻頻獲獎，並造就出愈來愈多國際咖啡業界「台灣之光」。緊追在後，愈來愈多台灣精品巧克力品牌也在世界巧克力大賽中得到金牌，並成功搭上「第三波巧克力浪潮」，在國際發光發熱。只是，國人對精品巧克力的認知遠不及咖啡，因此〈福灣巧克力〉創辦人兼執行長許華仁決定以歐美常見的「巧克力咖啡店」（Chocolate Cafe'）型式開設第三家直營門市，透過輕鬆的日常飲食讓大家看到巧克力的各種可能性，並由淺入深的認識精品巧克力，且見證第三波巧克力浪潮。

秉「共創」、「共榮」與「共好」理念，許華仁將〈福灣巧克力Cafe'〉打造為一個「以巧克力為主題的台灣之光大平台」，請到知名視覺藝術家／策展人鄒駿昇整體設計空間，有巧克力展售區與內用區，傳遞台灣美好風土滋味。

〈福灣巧克力Cafe'〉的麵包，是許華仁請到2018世界麵包大師賽冠軍王鵬傑特製，將〈福灣巧克力〉特有的榛果、焦糖、香草、果乾等天然香氣，表現於丹麥吐司、布里歐等歐式麵包中，〈福灣巧克力 Cafe'〉也成為王鵬傑麵包的台北唯一販售點。客人除可外帶，並可在〈福灣巧克力Cafe'〉內用。

〈福灣巧克力Cafe'〉以巧克力入饌提供輕食、鹹食，消費者可以搭配以巧克力調制的冷、熱飲，或是〈可可茶〉、〈可可鮮果蜜〉調製的茶飲一起享用。

〈福灣巧克力Cafe'〉的第一波菜單上的輕食，主要是以王鵬傑以不同的福灣冠軍巧克力特製的麵包為「載體」，並結合灣第一間義式手工乳酪〈慢慢弄乳酪坊〉的手工乳酪，創作出多款精采的歐陸早午餐風格開面三明治與漢堡，手工精品巧克力結合手工乳酪入菜演繹「輕奢食尚」。同時，更為蔬食、素食擁護者增添既健康又有新意的選擇。

〈福灣巧克力Cafe'〉店內咖啡所用咖啡豆，是採用2014世界烘豆大賽冠軍賴昱權特製的〈淺焙衣索比亞單品咖啡豆〉，帶有明亮柑橘與茉莉花香氣、較低的酸澀感，許華仁表示，這風味非常適合搭配巧克力，並傳遞優雅的平衡，用來調製咖啡巧克力飲品則可帶出完美互補的風味層次。

為全面提升冰熱巧克力飲品的飲用體驗，許華仁並攜手曾獲「台灣十大經典窯燒」的墾丁〈寶島窯〉的殷福志老師，共同設計打造出窯燒陶杯，再交由亞洲循環經濟典範〈春池玻璃〉翻刻，推出分別用陶製與玻璃製「可可飲品專用杯」，在〈福灣巧克力Cafe'〉供客人品飲巧克力冰、熱飲之用。許華仁表示，用可可飲專用杯品飲巧克力飲，除保溫性佳，熱飲香氣圓潤，冰飲風味凝聚，並能修飾雜苦瑕疵。究竟是否如此「神奇」，消費者是最後判官。

〈福灣巧克力Cafe'〉店內販售的「棉質帆布托特包」，是請到「帆布包界愛馬仕」之稱的京都〈一澤信三郎帆布包〉，將鄒駿昇的可可主題畫作轉印在專為日本職人設計打造的百年經典「工具袋」上，全球限量200個。

福灣巧克力Cafe'

地址：台北市大安區東豐

街69號1樓

電話：02-2706-2228