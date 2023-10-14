吳孟樺堅持初心 創造萬華來的雞蛋糕

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達人小檔案

「堅持品牌初心，讓我留下了對的客人」。從小在萬華長大的好樂雞蛋燒創辦人吳孟樺，一邊翻動著烤爐上香噴噴的雞蛋糕，一邊在蛋糕烙上「萬華來的」印記，也是她獨特的品牌象徵。

創業以來，她秉持「地方創生、在地共好」的理念，不僅每周推出隱藏版口味吸引客人，就連食材也盡量挑選萬華的老店家。每顆熱騰騰的雞蛋糕，從製作者到材料，真正都是「萬華來的」。

吳孟樺回憶，畢業後在無印良品工作四年後，開始思索什麼才是自己想要的工作。於是在而立之年的前一年、也是日本打工度假年紀上限的最後時刻，她遞出申請，決心赴日換個挑戰環境。

雖名為「打工度假」，但吳孟樺在日本只有打工、沒有度假。她很清楚自己赴日的目標就是還清助學貸款、存到創業的第一桶金，於是她在四家便利商店輪流工作，破曉時分騎一個多小時的自行車去上班，深夜才返回住所，如此每天工作十多個小時。

在疫情中學習銷售關鍵

一年後，她果然達成了預定的目標。2019年回台後尋思創業方向，「既然喜歡甜食，不如來做雞蛋糕」。她一開始並未選擇在住家附近，而是隻身前往台中加盟，在一中街開啟她的創業生涯。但時機不巧，2020年遇到疫情，雞蛋糕的生意根本不夠支付租房與店租，她早上還必須到早餐店打工才能勉強打平。眼見這樣下去不是辦法，吳孟樺及時止損，又搬回台北。

但台中打拚的經歷也並非沒有收穫，吳孟樺除了學到雞蛋糕的know how，堅信自己熱愛這個事業，也很喜歡每次與客人間的互動。2020年10月，吳孟樺捲土重來，這次她把雞蛋糕稍微放大，成為「好樂雞蛋燒」。她說，「尺寸大一點就可以加上不同的餡料，甜鹹都能變化口味，也更有趣。」

「我對食材有我的堅持。」脫離加盟體系、不再局限必須向加盟商進貨後，吳孟樺將食材提升到另一個檔次。她不買現成卡士達醬，而是每日自己手作；紅豆餡也是自己熬煮，「而且指定要萬丹的紅豆」。

用料扎實 媽媽也支持

最基本的麵糊當然也不馬虎，她不用市售配好的粉料，同樣每日自己打發麵糊，「因為不加泡打粉，所以麵糊還要有一定的靜置時間，所有材料準備起來遠比想像中費時」。

家人也很支持吳孟樺創業的想法，媽媽更把支持轉化為行動，不時提供一些鹹食的配料，成為客人最期待的「好樂隱藏版」，目前推出的催淚皮蛋、剝皮辣椒、香酥雞等口味都頗受好評。她笑說，「我媽和我一樣追求好吃都不計成本，有時雞肉大塊到幾乎都要包不進蛋糕，她還說，就是要大塊才過癮啊！」。

她對食材的堅持還有在地化。雞蛋用的是成立74年的協興蛋行，肉鬆則是選用近70年佳味香肉鬆店，全都是萬華在地店家。「我對食材的堅持，也意外地精準鎖定客層」，生意漸上軌道。

擅長各種手作事物的吳孟樺，除了自己釘製攤車的櫃台、作業區，還有各種擺飾小物，每一處都可見其巧思。

隨著創業即將邁入第三年，吳孟樺也在籌劃下階段的發展方向。她說自己最大的願望，就是從攤車晉升為店面，讓奶奶和媽媽都能到店裡，和客人與鄰居聊天閒話家常。萬華來的雞蛋糕傳遞的不只是美味及手中的暖意，還有人與人間的互動。

達人座右銘

無礙

吳孟樺指著自己左腕的「無礙」兩字刺青說，人生中總會遇到大大小小不同阻礙，提醒自己不要畏首畏尾，而是直面克服。即便迎難而上仍未成功，心中也不會抱憾。