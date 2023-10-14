精算成本與現金流、慎選地點

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經歷兩度創業的吳孟樺說，創業路上總會出現很多意想不到的開支，加上去年以來食材價格水漲船高，若現金流不足，很容易陷入周轉窘境。先前她曾一度驚覺手上現金不夠支付食材廠商的費用，精算之下才發現成本太高，後來趕緊調整售價才緩解危機。

地點選擇看似老生常談，卻是創業成功與否的關鍵。消費品項是否有淡旺季之分、周圍客層是否為目標客群，甚至連日曬方向都成為想像不到的重點。她在台中那年的攤位正是西曬，「烤爐再加上西曬，真的好熱」。而今招牌上的「好樂，好熱」，其實也是取其諧音。