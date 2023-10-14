台股ETF發展 陳文練扮推手

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達人小檔案

台股ETF上市今年剛好滿20年，2016年奉派籌設臺灣指數公司（TIP）、目前擔任副總經理的陳文練，是當年建構將ETF交易制度市場執行規章、制度設計的幕後重要推手之一，也是眾多台股ETF發展史的無名英雄之一。

陳文練籌設TIP後，先擔任總監，2020年4月升任副總經理，目前在已培養國內前所未有的股價指數編製專業團隊。目前市場朗朗上口的0050（元大台灣50ETF），就是出自於他的靈感。早期台灣的四大基金鴻運基金等，代號從0001開始，當年大家在討論股票代號時，陳文練建議，因有50檔成份股，就從0050開始吧！他這樣的提議，立馬得到與會人士的一致贊同。

陳文練可以算得上是台灣ETF發展史具指標性的人物之一，但他一點都不居功，「台股ETF市場之所以可以發展到現在的規模，是因為有很多無名英雄，默默的努力！」他強調。

與指數編製工作很早就結下不解之緣，陳文練於民國78年進入證交所，接下來轉任至TIP，對內擔綱團隊精進指數編製技術的教練，對外扮演指數金融商品發行人的諮詢顧問，推動被動式投資廣泛運用，協助資本市場發展。

建立指數維運系統

TIP開業時，他是唯一的指數領域熟手，輔導同仁，訓練新進人員指數設計、編製及維運的專業技能；建置指數回溯系統，奠立新指數開發的基礎；建立指數維運系統，精確穩定的編製指數；指導指數不同應用的授權業務模式，建立TIP商業模式。

此外，他善用母公司證交所IT技術資源，設計指數計算的前台、後台營運模式，確立母子公司IT資訊分工模式，提升新指數發布進程及編製能量。

陳文練建立前後台的分工加架構。以證交所系統為前台，處理指數計算及盤中即時資訊發布事宜，沿用既有行情資訊傳送管道，普及市場參與者、投資人對指數資訊的取得。 而TIP則自建後台系統，處理指數編製及維運工作，產製指數計算所需的基本資料檔案，傳送給前台進行指數計算及發布，產生集團綜效，有效率編製新指數90檔，60檔授權投信、證券商等業者發行商品。

響應ESG 推永續責任投資

陳文練近年來積極精確辦理指數編製工作，產製公正客觀的指數資訊，授權發行ETF、ETN、指數期貨等金融商品，增加市場投資交易選項；同時，也呼應金管會政策，編製ESG相關指數，推動永續責任投資，善盡企業社會責任。

他對於辦理投資教育推廣不遺餘力，且富有巧思及創意，包括首創以漫畫進行證券投資教育宣導，製作畫冊，廣受喜愛；歷經2008年金融海嘯，以創新方式，貼1元硬幣新年賀卡的紅包袋，象徵一元「富」始，「牛轉乾坤」，迎接牛年，作為結算制度變革的宣導文宣品，都得到極大正面回響。

達人座右銘

換位思考 解決問題