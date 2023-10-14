台南房市 永康交通便捷 科技人湧

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台南市永康區中古房價摘要

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台南北外環道路三期完工之後，永康區連結南科的交通更便利，特別是東橋重劃區、鹽行國中區段徵收區，成為建商在永康的推案重鎮，加上台南市立圖書總館、以及未來的台南捷運藍線，吸引在南科工作的科技人、本地的小家庭在此選擇十年內的兩房或三房中古屋產品，三年多來漲幅逾30％，二房含車位約1,000萬到1,400萬元，三房含車位則介於1,300萬到1,800萬元間。

台慶不動產台南總圖東橋加盟店店東陳冠佑表示，台南永康區原本就因生活機能便利，吸引眾多人口進駐，區內三大生活圈包括東橋重劃區、鹽行國中區段徵收區，以及大灣交流道生活圈，成為購屋選擇的重鎮。

陳冠佑指出，自從國道一號大灣交流道開通之後，從永康到南科，車程從30到40分鐘，縮短至30分鐘以內，造就大灣生活圈的交通便利性，而北外環道路三期完工之後，東橋重劃區、鹽行國中區段徵收區，連結南科，同蒙其利。

也因為交通瓶頸的突破，加上台南市立圖書總館的人文氣息、以及未來的永康創意園區的設立規劃，永康區吸引許多在南科上班的科技小家庭、外來小家庭、甚至在地的小家庭，前進永康購屋，使得永康區的房價上漲，近三年來已經漲逾3成。

他說，目前大樓住宅最集中的東橋重劃區、或鹽行國中區段徵收區，預售中的新大樓建案，每坪平均成交價，大約落在40萬到43萬元間，一到五年的新古屋，每坪則介於33萬到38萬元。

陳冠佑表示，最熱門的十年內中古屋產品，還是以兩房或三房為主，目前兩房含車位約1,000萬到1,400萬元，三年多前的價位大約是800萬到1,000萬元，三年漲幅約25％到40％；至於三房含車位的中古屋，則介於1,300萬到1,800萬元之間，三年多前的價位大約是1,000萬到1,400萬元，三年漲幅約28％到30％。

陳冠佑指出，較早開發的東橋重劃區，目前已無太多建築用地可供推案，反而是兩年多前，才完成土地配發、位於東橋重劃區北邊的鹽行國中重劃區，正處開發啟動階段，地理位置又更接近北外環道路，因此將成為永康區未來的推案重鎮。