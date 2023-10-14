所丘家居高雄天祥館 開幕

打造溫馨舒適的家是每個人的夢想，尤其是客廳更是大多數人最重視的空間，而沙發，就是客廳的靈魂。南台灣家具品牌所丘家居以「最懂你的沙發」作為品牌定位，提供消費者最優質產品品質與服務，2023年2月甫成立的所丘家居喊出「沙發主結構保固十年」，吸引眾多消費者的目光並前往參觀選購，日前天祥館隆重開幕，將聯合鳥松館與台南館為南台灣的銷售據點，堅持用最強保固來守護顧客精心挑選的沙發。

高雄天祥館位於鼎中商圈法商超市樓上，100餘坪展示空間透過設計讓顧客無壓迫感可自在參觀，所丘家居提到，很多父母帶著孩童一起來，因此貼心特別規畫兒童遊戲區讓孩童開心玩耍，父母也能安心選購。而如此貼心小細節也同樣體現於沙發上，擁有逾30年製作沙發經驗的師傅，秉持著職人不妥協且追求極致精神，將完美沙發呈現給顧客。

所丘家居致力提供一站式服務，擁有多款不同風格與類型的沙發、茶几、餐桌椅，還有舒適床墊、床組可供挑選。綜觀市場上沙發品牌不斷推陳出新，做為家居新品牌的所丘家居極力做出差異化，以樓下工廠、樓上展場一條龍生產沙發產品，將顧客需求直接交由自家工廠製作，不管是皮革、機能布或防貓抓布，布料升級皆不須另加價，可按照顧客需求作客製化，要讓顧客用最優質價格買到最高品質產品。

所丘家居更開出業界最強保固規格，沙發主結構保固十年、五金配件（功能性沙發）三年、坐墊泡棉與布料各一年，讓顧客售後有保障。在地深耕30年的沙發工廠成立「所丘家居」將以優質服務，高端品質搶攻家具市場，共同與顧客打造無懈可擊的家居生活。詳情可洽詢所丘家居官網：https://sofach.com/