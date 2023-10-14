格萊天漾尾牙春酒專案 超狂優惠

格萊天漾大飯店自2023年12月1日起至2024年3月31日推出尾牙春酒專案，提供彈性又豐盛的美味饗宴，並祭出豐盛味美的「格萊新粵菜」！其中最實惠的方案就是每周一、二限定的超狂優惠方案，每桌10,800元＋10％，除了「XO醬炒雙脆」喜宴熱門料理，還有「何首烏枸杞燉雞湯」、「蠔皇北菇燴蹄筋」、「時蔬富貴無錫排」及將客家福菜（pu’coi）融入海鮮料理中的「福菜清蒸海上鮮」創意料理，每桌贈送紅酒一瓶及暢飲的柳橙汁。而周一到周四的平日都可選擇桌價12,800元＋10％的優惠方案。平假日皆可選擇的三方案，每桌14,800元＋10％、16,800元＋10％或18,800元＋10％，三方案每桌皆贈送兩瓶進口紅酒及果汁暢飲。

14,800元＋10％方案可見行政主廚張建文充滿創意的全新料理「芋絲粉粿蒸鮮蝦」。16,800元＋10％方案菜色有「金銀蒜香蒸鮑魚」、「七味時蔬羊肩排」、「干貝鹿茸燉雞盅」等，其中「藥膳蒟蒻鮮大蝦」為本次的全新菜色。18,800元＋10％方案則有「烏魚子三鮮拼盤」、「花膠鮑魚燉雞湯」、「蔥香上湯龍蝦件」等，本專案包含VIP貴賓休息室一間、特約停車場每車免費停車三小時，不分桌價席間皆享果汁無限暢飲，訂席滿25桌加贈紅酒無限暢飲，最低消費八桌以上即適用本方案。格萊天漾大飯店訂席專線（02）2338-3366。

（禁止酒駕‧飲酒過量有礙健康）