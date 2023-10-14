帝圖十周年夏季拍賣會 再創佳績

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帝圖（6650-TW）9月營收3,819.2萬元，相較2022年同期成長42％，主要係因9月份夏季拍賣會創造亮眼佳績所致。「帝圖藝術拍賣會」於2023年9月24日舉辦十周年慶典夏季拍賣會圓滿收官，「近現代及古代書畫」專場由溥心畬山水六聯屏及張大千潑彩蜀中四天下重量領銜，「北美秘藏－西山逸士擬古書畫菁華」專題，推出之溥心畬《西山逸士擬吳門山水六聯屏》以2,300萬落槌，而「四川旅台同鄉珍藏——張大千繪古蜀四天下書畫精品」專題，推出之張大千《潑彩蜀中四天下》以2,450萬落槌，傳承有序的台灣生貨持續吸引買家踴躍參與競拍。本次夏拍共計有多件千萬級作品高價成交，帶動夏拍整場成交金額超過2.5億元，持續提振台灣藝術拍賣市場信心。

帝圖2023年累計1～9月營收達1.36億元，相較於2022年同期累計營收1.316億元之水準成長3.4％。2023年拍賣營運表現亮眼，拍賣成交金額逐年成長帶動營收與獲利成長動能，後疫情時代書畫及藝術拍賣市場信心回溫。本公司2023年將持續追求毛利率高且較穩定之拍賣仲介服務，預計台灣生貨、精品更能受到市場追捧。另一方面，帝圖公司持續進行線上線下垂直整合布局，透過線上流量成長，吸引新進場收藏家。