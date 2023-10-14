迎萬聖節 日月千禧推甜點、飲品

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迎接萬聖節來臨，各式恐怖的點心、慶祝活動紛紛出爐。10月1日起至31日止，台中日月千禧酒店1F旅覓酒吧獻出「木乃伊南瓜麵包、殭屍跳跳、木乃伊之腦」三款萬聖甜點，另有飲品「魔女的魔藥」，炒熱節日氣氛。

台中日月千禧酒店1F旅覓酒吧三款萬聖限定甜點由點心坊主廚高玉峰匠心打造，「木乃伊南瓜麵包」造型俏皮討喜，搞怪中帶諧趣。內餡選用巧克力麵糰搭配南瓜、高熟成乳酪製成，風味和諧、口感綿密，麵糰加入可可油完美襯托出巧克力香氣；「殭屍跳跳」主角小殭屍貼上巧克力擬真符咒，可怕又可愛，圓滾滾臉蛋內黑戚風蛋糕、內含榛果庫利的提拉米蘇慕斯交融出濃郁甜蜜滋味，精緻小巧殭屍帽以淋上覆盆子醬的球狀提拉米蘇打造、提升味覺層次。

「木乃伊之腦」以巧克力戰斧劈入人腦、鮮血淋漓外型衝擊視覺，舞動著生蛆，添驚悚詭譎氛圍，蛋糕內餡以白戚風蛋糕為底，依序堆疊上加入櫻桃碎及布蕾的草莓慕斯及提拉米蘇，微甜爽口、層次豐富，三款皆為100元。

此外，萬聖飲品魔女的魔藥（冰），取新鮮番茄原汁融入特調佐料，再搭配上逼真的手工奶酪眼球，血淋淋的陰森嚇人，每杯160元。訂位專線：04-37056066旅覓酒吧1F Lumi Bar，欲了解更多優惠訊息，請至台中日月千禧酒店官網：www.millenniumtaichung.com.tw或Facebook官方粉絲頁查詢。