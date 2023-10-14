COOKIE886ｘcama 咖啡曲奇開賣

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10月1日即是世界咖啡日，根據調查台灣咖啡市場年產值約800億元，一年每人平均喝下200杯咖啡，看準台灣黑金熱潮持續發燒，有「此生必吃曲奇」美譽的COOKIE886曲奇品牌，10月攜手新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama cafe推出期間限定新口味－堅果爵士咖啡曲奇，萃取IIAC咖啡評鑑金獎的「堅果爵士咖啡豆」原液製作，每吃一顆曲奇、如啜飲一口香醇咖啡般、堅果尾韻給消費者最極致的感受。

聯名活動除了新口味上市外，也希望邀請餅迷們成為全台慢飛兒的後盾與力量，特別邀請戲劇陽光男神、藝人禾浩辰擔任聯名公益大使，COOKIE886提供150組藝人簽名款聯名曲奇組合，內含，COOKIE886 X cama聯名限量款；原咖綜合口味一大盒一小盒、聯名紙膠帶1份、聯名杯墊兩款各一張，公益價1,000元。藝人簽名公益組銷售總額將會全額捐贈，資助伊甸基金會支持「弱勢兒童服務計畫」，為推動早療服務盡一份心力。

即日起正式於全台門市販售至11月30日止，凡於限定期間，購買任一cama cafe聯名商品即贈兩用杯墊小卡乙張（共兩款、隨機發送）；購買兩盒以上曲奇，即贈獨家聯名Beano紙膠帶乙捲（可累贈、數量有限送完為止）；預計為品牌在中秋檔期過後，再度帶動一波新舊客回流。（活動詳情請參閱品牌官網及粉絲頁）官網：https://m.me/cookie886。