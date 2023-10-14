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眾所皆知，步入民生社區，走到哪都被翠綠所包圍。我們也不例外，致力於為你提供一個舒適、寧靜的環境，遠離城市的喧囂。來到STUDIO CHOW盡情的沉浸在咖啡、吐司香。

古典風情

民生社區巷弄彷彿穿越時光，此區為松山區第一期市地重劃區，社區規劃時市政府特別控制建築樣式、道路及使用。其中最為特殊的是規定即使最小的6公尺巷道也要於兩側各退縮2公尺人行道，造就民生社區寬敞的社區空間，家家戶戶充滿著古典風情，讓每個角落都散發著濃厚的文化氛圍，亦可感受到悠久歷史的氛圍。

無論你是早鳥還是夜貓，我們的柔軟生吐司都將成為你的味蕾之旅。我們提供多樣口味，滿足各種食欲，無論是甜還是鹹，都能找到你心愛的選擇。

柔軟生吐司，口味多樣

美食節目拍攝側拍。圖/STUDIO CHOW提供

我們深知健康是最大的財富，所以我們的餐點都以健康為出發點。新鮮、營養、美味，這是我們餐點的代名詞。讓你的味蕾和身體都得到呵護！

我們特別的店長，鬆獅犬辛巴，總是在等著迎接你的到來。他的蓬鬆毛皮和親人的性格，會讓你感受到無限的溫馨和歡樂。和他一起度過美好時光！

健康餐點

民生社區的巷弄，不僅僅是一個地方，STUDIO CHOW也不僅僅是一間咖啡廳，更是一種生活方式。讓我們一起來享受這個溫馨的時光，體驗古典風情，來一杯香氣四溢的咖啡，品嚐美味的生吐司，並和辛巴建立美好回憶。

歡迎來到我們的家，一個溫馨的詞彙STUDIO CHOW，等著您的光臨

店狗辛巴，蓬鬆可愛，親人慵懶

STUDIO CHOW店內吧台。圖/STUDIO CHOW提供

特色骰子生吐司。圖/STUDIO CHOW提供

美式大早餐(圖一) 。圖/STUDIO CHOW提供