知名特殊廢棄物處理集團應用寶利通節能駕駛系統

環境是全體國民的公共財，是支撐國家發展的基石，近年來也發現一旦爆發重大的環境汙染事件都會迅速佔據新聞媒體各大版面，顯示目前國內環境環保相關之議題是受到人民高度重視的。隨著全球暖化及油價持續上揚，ECO-DRIVING（節能駕駛）的話題也逐漸火熱，許多國內外的交通運輸業者包含:車隊、客運、物流及貨運等有高度車輛管理需求的業者都開始相當重視油耗及廢氣排放問題，除了因應碳淨零法規開跑、金管會規範上市櫃公司完成碳盤查甚至國外碳關稅開徵，更是希望能夠為全球環境及台灣這個寶島的永續經營貢獻一份心力。

透過ARTC (財團法人車輛研究測試中心) 引薦與寶利通科技合作的可寧衛集團就是一個相當好的案例，致力於追尋人類活動與環境永續間的平衡，提供全方位環境保護解決方案，創造環境、經濟、社會永續共存的美好家園，這是現今中大型企業公司的共同目標，也與寶利通科技現階段將AI數據科學引進全台交通產業，提供運輸企業集團高商業價值外同時也能改善交通環境的發展方向如出一轍。

根據經濟部能源局統計調查顯示，燃油成本約占運輸車隊營運成本 3 成，是政府推動節能減碳的重點項目。而在各項車輛節能的研究中，駕駛行為是影響車輛耗能重要的因素之一。由中華民國國際經濟合作協會研究成果指出，影響車輛油耗效率的駕駛行為包含：起步加速、剎車減速、檔位變換、巡航之速度與穩定性、怠速時間、車輛空調溫度設定等，且不同行車型態的駕駛行為其油耗表現也會有所不同。各種不同車隊類型也有不同的管理需求，拿與我們合作的可寧衛集團下的岡聯事業廢棄物清除作業舉例，甲級廢棄物清除車隊進行廢棄物清運作業時為避免二次汙染，需在迅速、完整、衛生及環保規範下進行效率化之收集清運，並經常實施員工工安宣導及教育訓練，達成「零汙染、零事故」之營運目標。

寶利通科技的節能駕駛系統，能幫助車隊管理者清楚瞭解車輛在哪些條件下才是省油的，透過駕駛行為參數蒐集、大數據分析、產出解決方案在後台。在系統後台能看到所有車輛節能駕駛警示/60分鐘內刷新、崁入Google map、event事件圖示警告及排氣監控數值也都會詳細顯示。同家廠商的車隊每輛車輛的參數設定都會有不一樣的參數需要修正，像是車速低轉速高的參數與車輛車廠出廠年份有關，我們會給予不同的加權比重計算，這需要研發工程師們反覆去測試、驗證，才能將數據精準精確後產出報表給管理者。

最常見的event事件參數有: 急加減速、檔位變換、巡航之速度與穩定性、怠速時間、車輛空調溫度等等，節能駕駛系統會依照設定的參數條件發出警示聲提示減速、調整檔位，而蒐集這些駕駛行為細項數據後會彙整到評價系統，並進行加總計算彙總生成一個總評價報表，讓業主針對表現良好、不佳的駕駛進行嘉獎或再教育，目前該集團合作裝上節能駕駛系統後，月清除量達到了50,000+公噸，這個比例相信會隨著各大車隊管理者針對ECO-DRIVING（節能駕駛）的需求日益增加而快速上升！