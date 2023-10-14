防疫險後盤整現有商品 保險業推創新保單動能探新低

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受防疫險震撼後業者調整商品結構等4大原因影響，2022年產險業及壽險業核准制保單送審件數合計18件，下探至少11年新低，今年前7月產險業核准制保單送審2件、壽險業4件，若下半年研發創新保單動能未回溫，全年可能再探統計新低。

保險商品分為事前核准制及事後備查制2種，核准制保單為業者必須事前報經金管會保險局核准才能銷售的保單，備查制保單為業者可逕行銷售，但銷售後15個工作日內必須檢附資料送保險局或指定機構備查。

保發中心揭露，2022年產險業走事前核准及事後備查的保單件數驟降至753件，年減261件或25.7%，其中核准制保單送審件數僅9件，探2012年以來統計次低，年減29件或76.3%，備查制保單744件，探2012年以來統計新低，年減232件或23.8%。

產險業必須走核准制的保單，包括新型態及承保期間超過3年的保單。受2022年防疫雙險理賠風暴衝擊，產險業強化風控、重新盤整現有商品，策略上以穩住獲利保單、砍掉賠錢保單為主，沒多餘心力研發新型態商品，以致2022年產險業送審創新保單動能顯著下滑。

產險業核准制保單送審件數高峰落在2020年，當年度送審達134件，主因雇主意外責任險商品不再採公會版本，回歸各業者依成本進行費率定價後自行送審保單，帶動當年度產險業核准制保單送審件數創新高。

壽險業2022年走事前核准及事後備查的保單件數為928件，年增13件或1.4%，其中核准制保單送審件數降至9件，為近11年新低，備查制保單增至919件，年增20件或2.2%。

金管會官員分析，2022年壽險業核准制保單送審件數探新低，可能有3大原因，第1是牽涉業者商業考量及內部政策。

其次是金管會近年修正規範、給予監理誘因，若壽險公司符合特定條件，例如踴躍推動保障型商品等，業者原應採核准制的保單可改走備查制，帶動核准制保單送審件數下滑、備查制保單走升。

第3是金管會不定期檢視、修正創新保單範圍，當愈來愈多業者開賣，金管會認為商品不再符合創新定義，即會准業者不必再走核准制，改走備查制即可。

目前壽險業常見核准制保單主要有2種，第1種是應提存保證給付責任準備金的投資型保單，第2種是新型態保單。

壽險業核准制保單送審件數高點落在2014年的105件，主因金管會2013年底開放壽險業銷售人民幣傳統型保單，為檢視業者資產負債管理，金管會要求業者開賣首張人民幣傳統型保單均須走核准制，2014年壽險業者紛紛送件，帶動當年度核准制保單送審件數攀新高。