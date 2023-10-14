中東衝突升級 美股開高走低 輝達、台積電ADR躺平

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美股第三季財報季13日登場，由於多家銀行財報優於預期，引領美股開盤大漲，道指甚至狂噴超過300點，不過以巴衝突升級、國際油價飆升6%，以及市場憂懼通膨升溫，美股急轉直下，盤末僅道指微幅收漲近40點，那指和標普連跌2日，費半更是慘崩2.7%，晶片股成重災區，輝達、台積電ADR等跌幅均超過2%。

道瓊工業指數上漲 39.15點，或 0.12%，以33,670.29點作收；標普500指數下滑21.83點，或0.5%％，收 4,327.78點；那斯達克指數下挫166.99點，或 1.23％，收13,407.23點；費城半導體指數慘跌95.65點，或2.70％，收3,452.97點。

本周道指累漲0.79%，標普上漲0.45%，那指周跌0.18%。

數據方面，美國10月密西根大學消費者信心數據公布，短期通膨率預期從3.2%急升到3.8%，創五個月來的高點，而消費者信心指數也由9月的68.1，大幅下降到63，幾乎所有年齡群的消費者信心都下降，主因是物價居高。

另外，美國9月消費者物價指數顯示通膨仍在高點，市場普遍預期聯準會會維持高利率更久的時間。幾位聯準會在本周稍早前發表談話，認為美債殖利率的上升可能會降低升息的必要性，有聯準會傳聲筒之稱的Timiraos發文暗示美債殖利率的攀升可能會替代聯準會在今年度最後一次的升息。

費城聯準會行漲帕特里克·哈特（Patrick Harker）周五表示，聯準會可能已經完成升息，建議利率維持「原地不動」。

政經方面，美國汽車工會（UAW）在本周再度擴大罷工規模，福特高層日前放話，目前的協議「已達到極限」，不肯再加碼，勞資僵局更險惡化，UAW會長費恩（Shawn Fain）表示：「是時候該向福特及另兩家汽車大廠爭取公平合約了。如果經過四周抗爭，還無法讓三巨頭面對現實，這座雇用8,700名員工的賺錢廠房停擺，將逼他們三巨頭面對現實。」

無獨有偶的，好萊塢演員工會的談判也陷入破局，SAG-AFTRA指控製片廠沒有提出切合實際的條件，並曲解談判期間的提案，這場罷工的結束日期仍是未知數，儘管編劇已經重返工作崗為，但在演員工會的罷工未結束前，多數影視仍無法啟動製作，也讓整個娛樂產業每天損失數百萬美元。

地緣政治方面，以巴衝突持續，而有愈來愈多跡象顯示，以色列即將對加薩走廊展開地面進攻。英國《衛報》引述聯合國的說法，以色列軍方要求住在加薩走廊北部、約110萬民眾，應該在接下來24小時內「往南邊撤離」。截至目前為止，這場衝突已經造成至少1300名以色列人死亡，巴勒斯坦死亡人數也超過1500人。

中東局勢緊張使避險情緒高漲，避險資產黃金價格大反彈，紐約期金單日大漲3%，創七個月來最大周漲幅；另外，投資者擔心以巴衝突擴大會波及中東產油國，國際油價狂飆超過6%。

有分析師稱，以巴衝突升級，加上伊朗的介入，可能使原油價格升至每桶150美元，並使世界經濟產出減少約1兆美元。

個股方面，本周大型銀行公布財報，由於豐厚的利息收入給三大銀行吃大補丸，Q3獲利皆有成長優於預期。受惠於聯準會升息使利息收入優渥，摩根大通Q3營收超預期、富國銀行數字也相當亮眼，該行同時調高今年的NII預測，而花旗銀行獲利表現也相當穩定。摩根大通早盤一度漲超5%，不過後續漲幅回吐，收盤時漲近1.6%，富國銀行漲近3.1%，而花旗雖在開盤時漲超4%，但盤中轉跌，盤末下跌0.2%。

晶片股成本日重災區，AI晶片龍頭輝達下跌3.16%；超微下跌3.40%；高通也下跌2.51%；Arm跌幅超2%。

台廠ADR表現方面，台積電下跌1.96美元，收90.46美元，跌幅2.12%；聯電下跌0.11美元，收7.10美元，跌幅1.53%。