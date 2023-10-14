早秋露營季!沙發業者搶攻露營市場 要你坐哪都舒適

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比起七、八月的炎熱酷暑，九月末天氣逐漸轉涼，尤其北部更開始出現明顯的日夜溫差，相較夏天的酷熱，秋天是更適合台灣人外出旅遊的季節。而近年來山景、海景皆有的台灣也掀起露營熱潮，許多人會在秋天時結伴出遊露營，且因懶人露營風氣盛行，民眾不必大費周章準備帳篷、工具，營區內會提供帳篷、露營椅、桌子等器材供遊客使用，因此露營可說是秋季熱門活動。

因應許多遊客沒有足夠露營設備，現今也越來越多懶人露營區主打精緻露營體驗，不僅提供豪華帳棚、露營車，有些營位甚至有客廳帳，提供遊客更舒適的休憩、娛樂空間。

而擁有30餘年沙發製造經驗的沙發先生家居於全台8間體驗館也吹起露營風，沙發、床墊、窗簾品牌活動齊開跑，體驗館內可看到露營主題牆、贈品陳設，吸引大批民眾連假時前往參觀、體驗。

沙發先生家居不只要你在家享受舒適沙發，更舉辦露營系好禮活動，民眾自10月15日至31日止至全台沙發先生家居體驗館購買沙發，就送日系摺疊低背露營椅，滿額再升級成攜帶式高背露營椅，讓您出門露營時也能如同在家一般，享受最Chill的支撐坐感。露營季贈品炙手可熱，各分館限量贈送，送完為止不再加碼。

十月不只露營季，沙發先生家居將在萬聖節當日舉辦線上抽獎活動，讓每一位好友不用討糖果亦有機會以「甜甜價」購入新沙發，想趁年底前幫家裡沙發汰舊換新的消費者要把握機會喔!

露營季限時活動可查詢沙發先生家居官網：

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