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劉德音：美國、日本建廠，帶領台積電走出舒適圈 加碼發放特別獎金1萬6千元

劉德音指出，自1993年開始，除了921地震及新冠病毒期間，台積電運動會已經舉辦26屆。藉此讓世界各地台積人齊聚一堂，發揮運動家精神，勝不驕、敗不餒。

今年台積電運動會首次由海外同仁，包括中國、美國、日本、歐洲同事，透過現場、影片等方式參與，參加人數與地區一年比一年多，提醒台積公司已然是一個全球性企業。

劉德音強調，回顧過往，台積電面對種種挑戰，在諸多逆風之下，還是完成重要進展，3奈米進入大量生產、2奈米也依照進度順利發展，並預估在新竹、高雄兩個廠區投入生產；全球研發中心的啟動，更為未來發展開創無限可能。

劉德音表示，台積電身處帶領全人類科技發展之半導體產業，發展未知是台積電的DNA；面對未來，台積電勇敢跨出舒適圈，發掘更多機會。劉德音期勉同仁，正面看待挑戰、勇敢面對新嘗試，並且越戰越勇，未來繼續展翅翱翔在更傲人的空中。

（工商時報張珈睿）

台積電送員工8億大紅包！劉德音曝光2奈米戰略布局

隨著新冠疫情減緩，台積電在今（2023）年恢復舉辦運動會。董事長劉德音也依照過去慣例，在致詞時表示，會發送給員工小禮物。他稱，在今年5月31日以前到職且符合資格的台灣同仁，每人發放1.6萬特別獎金，同時「謝謝大家對台積電的貢獻」。以台積電員工數5萬人計算，獎金上看8億元。

除了發放特別獎金之外，劉德音今（14）日還提到有關台積電先進製程的規劃。他稱，回顧過去一年，面對種種挑戰，在許多逆風之下，仍有發展，3奈米已有大量生產，2奈米也依照進度順利發展，預期會在新竹、高雄兩個廠區生產，而台積電全球研發中心的啟用，也給未來科技發展的無限可能。

除此之外，劉德音也強調，台積電近年來推動全球化佈局，除了中國大陸原本的廠區外，還分別到美國、日本設廠。劉德音也強調，台積電運動會舉辦了26屆，讓平時不在同個工作地點的台積電人共聚一堂，在運動場上彼此切磋，發揮勝不驕、敗不餒的精神，而今年也是第一次有海外同仁，包括中國、美國、歐洲、日本同仁以現場或視訊等方式參與，「我們的根基在臺灣，但與我們共事的人在全世界各個角落，我們必須以包容和共榮的態度，擁抱台灣放眼世界」。

劉德音也補充，「在美國跟日本建廠，帶我們走出舒適區，面對不同地區風土民情的差異，這些新的學習曲線，是我們成長必經道路。」

（中時新聞網 于川 、 吳美觀）