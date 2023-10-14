王毅與博瑞爾展開中歐高級別戰略對話 堅持相互開放

中國大陸外交部網站消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅13日在北京與歐盟外交與安全政策高級代表博瑞爾舉行第十二輪中歐高級別戰略對話。王毅表使，中歐要推進對話合作，堅持相互開放，擴大貿易投資，反對「脫鉤斷鏈」。博瑞爾強調，歐盟不會對中國關閉大門，不會打貿易戰，無意限制中國發展，樂見中國繁榮穩定。雙方還就烏克蘭危機、以巴衝突交換了意見，一致認為應推動政治解決有關問題。 王毅表示，中方高度重視對歐關係，視歐盟為多極世界中重要和獨立的一極，中歐關係有著內在邏輯，不受第三方影響和干擾。今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，雙方已全面恢復各層級交往，特別是綠色、數位、經貿領域高層會晤成功舉行，形成新的共識和成果，展現了中歐關係的韌性和活力，彰顯了中歐關係的全球影響和世界意義。中國國家主席習近平曾指出，中歐要堅持和平共處、堅持開放合作、堅持多邊主義、堅持對話協商。實踐證明，這是中歐建交以來雙方發展關係的重要經驗，也是今後深化合作的指導原則。 王毅強調，當前，國際形勢變亂交織，世界處於關鍵十字路口。中歐都面臨發展與改革的新形勢、新任務，中歐關係也面臨新機遇、新挑戰。在這個重要時刻，要通過戰略對話，樹立正確相互認識，堅持夥伴關係定位，夯實政治互信，避免誤解誤判；要為年底前的領導人會晤作好充分準備，要推進對話合作，堅持相互開放，擴大貿易投資，反對「脫鉤斷鏈」，活躍人文交流；要妥善處理分歧，掃清合作障礙，確保中歐關係健康穩定發展；要高舉多邊主義旗幟，共同應對國際地區熱點，為世界提供更多穩定性和確定性。 博瑞爾表示，歐盟重視對中關係，致力於發展建設性和穩定的歐中關係。歐盟是最開放的經濟體，歐中經貿合作符合雙方利益。歐盟不會對中國關閉大門，不會打貿易戰，無意限制中國發展，樂見中國繁榮穩定。歐方期待同中方加強應對氣候變化等領域的合作，尋求建立更加平衡對等的經貿關係，為歐中領導人會晤積累實實在在的成果，為企業提供更加公平公正的營商環境。雙方可以加強協調配合，推動改革世界貿易組織，避免世界分裂為兩個陣營，這不符合任何一方的利益。 王毅表示，中歐之間沒有地緣政治矛盾，沒有重大利害衝突，有的是廣泛共同利益和巨大合作需求。雙方應把工作重心和注意力放在合作上，放在鞏固夥伴關係上。政府應為企業創造公平的環境，提供正面的預期，經濟問題不應政治化，雙方應共同捍衛自由貿易，維護公平競爭原則。 雙方就烏克蘭危機、以巴衝突交換了意見，一致認為應推動政治解決有關問題。王毅表示，只有通過談判才能結束烏克蘭危機。中國不會放棄勸和促談，將始終站在和平一邊，站在對話一邊。中歐應共同營造政治解決的條件，推動歐洲重回和平穩定。關於以巴衝突，王毅強調，中方反對襲擊平民的行為，譴責違反國際法的作法。當務之急是防止事態擴大，避免局勢惡化，尤其是不能出現嚴重的人道主義災難。有關各方都有責任推動局勢降溫，就落實「兩國方案」形成國際共識和有約束力舉措，實現以巴和平共處。 雙方還就氣候變化、公共衛生等共同關心的問題交換了意見。