遭蘋果拋棄 這陸廠慘虧400億險倒閉！華為出手起死回生

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【中時新聞網 吳美觀】大陸手機鏡頭廠歐菲光曾是華為、蘋果重要供應商，但在華為遭美國制裁，歐菲光出貨暴跌，之後更被蘋果踢出供應鏈，雙利空夾擊，拖累歐菲光3年來虧損一度逼近百億人民幣，幾乎面臨倒閉的命運，如今起死回生，進入華為Mate 60系列供應鏈，董事長蔡榮軍回應「倔強地活著」。

華為Mate 60新機熱賣，帶動相關供應鏈訂單爆滿，還傳出歐菲光等業者正積極招人、擴大產能等利多。

第一財經報導，9月底，有消息稱，歐菲光相機模組進入華為手機Mate 60系列供應鏈，並拿下大部分訂單，包括後置鏡頭、前置鏡頭、還有指紋模組，單台價值在500至600元（人民幣，下同）。此外，為了確保訂單生產穩定，歐菲光南昌工廠增加多條產線。

事實上，歐菲光曾經是華為、蘋果手機的供應商，從2020年開始，兩大客戶訂單均出現變數，先是華為遭美國封殺、手機業務萎縮，歐菲光供貨華為暴減，2021年3月又被蘋果踢出供應鏈，導致公司營運跌入谷底，財報顯示2020年至2022年，歐菲光累計虧損97.52億（約台幣429億元），幾乎快撐不下去。

受到兩大客戶掉單衝擊，歐菲光股價從2020年7月高點23.63元一路慘崩，至今年4月來到4.5元谷底。但危機就是轉機，在華為手機訂單加持下，近六個交易日有四天漲停，股價由5.16元翻漲至周五（13日）收在10.3元。

知情人士透露，華為相機模組訂單確實絕大部分為歐菲光供貨。董事長蔡榮軍也表示，「倔強地活著」。

歷經3年慘澹經營，歐菲光從瀕死到大復活。今年4月，歐菲光微信公眾號發文提到，經歷2022年的低谷，2023年公司已經築底企穩，要吹響「反攻號角」